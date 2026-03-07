Turizm sezonu yaklaşırken Alanya’daki birçok otel bayram döneminde çalışacak geçici personel aramaya başladı. Kat hizmetlerinden animasyona kadar birçok alanda kısa süreli iş fırsatları ortaya çıktı.

Alanya’da turizm sezonu öncesi hareketlilik şimdiden hissedilmeye başladı. Ramazan Bayramı tatiline kısa süre kala ilçedeki birçok otel, artan rezervasyonlar nedeniyle ek personel arayışına girdi. Oteller özellikle bayram döneminde yoğunlaşan misafir trafiğini karşılayabilmek için farklı birimlerde çalışacak geçici personel alımı yapıyor. Bu durum özellikle üniversite öğrencileri ve kısa süreli iş arayan gençler için sezonluk çalışma fırsatı anlamına geliyor.

OTELLERDE EN ÇOK ARANAN POZİSYONLAR

Turizm sezonu öncesinde otellerin en çok personel aradığı alanlar şöyle sıralanıyor: Kat hizmetleri Oda temizliği, hijyen kontrolü ve oda düzeni için personel alımı yapılıyor. Mutfak ve servis Aşçı yardımcısı, garson ve bulaşık personeli en çok aranan pozisyonlar arasında. Resepsiyon ve misafir ilişkileri Otel giriş-çıkış işlemleri ve misafir karşılama görevleri için personel aranıyor. Animasyon ve etkinlik ekipleri Mini club, sahne gösterileri ve etkinlik organizasyonları için sezonluk çalışanlar tercih ediliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR

Başvurular otellerin insan kaynakları birimleri üzerinden veya turizm sektörüne yönelik iş ilanı siteleri aracılığıyla yapılabiliyor. İş arayan adaylardan genellikle ekip çalışmasına uyum sağlayabilen, yoğun tempoda çalışabilecek ve iletişimi güçlü kişiler olmaları bekleniyor.

BAYRAM YOĞUNLUĞU PERSONEL İHTİYACINI ARTIRDI

Turizm sektöründe bayram tatilleri genellikle sezonun ilk yoğun dönemlerinden biri olarak görülüyor. Bu nedenle birçok tesis, kısa süreli de olsa ek personel ile hizmet kalitesini korumayı hedefliyor. Alanya’da turizm hareketliliği arttıkça sezonluk iş fırsatlarının da önümüzdeki haftalarda artması bekleniyor.