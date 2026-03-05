Çocukluk çağından ergenlik dönemine geçişte maalesef omurga sağlığı etkilenebilmektedir. Eğer duruş bozuklukları varsa omurga eğri gelişir. Bunun dışarıdan bakıldığı zaman çıplak gözle tespit edebilmenin en kolay yolu arkadan veya önden her iki omuzun yatay düzlemde simetrik olup olmadığına bakmaktır. Eğer bir omuz diğerinden düşükse muhakkak detaylı bir araştırma yapılmalıdır.

Çocuklarda duruş bozukluğuna bağlı en sık karşılaştığımız omurga eğriliği skolyoz diye tabir ettiğimiz, omurganın arkadan bakıldığı zaman “C” şeklinde veya “S” şeklinde olması durumudur. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukardan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır. Skolyozda ise omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döner. Kızlar ve erkeklerde eşit sıklıkta rastlanmakla birlikte kız çocuklarda daha fazla ilerleme görülür. Skolyoz yaş, cinsiyet ve eğriliğin derecesine göre ilerleyebilir. Skolyozda büyümenin en hızlı olduğu ergenliğe geçiş döneminde eğriliğin derecesi daha hızlı ilerler. Ergenlik sonrası dönemde ilerleme durur.

Eğrilik, özellikle öne eğilmekle belirginleşir ve dönmenin fazla olduğu taraftaki omurgaların duruşu kaburgalardaki itilmeyle birlikte bu tarafta belirgin bir yükseklik oluşturur. Skolyoz bir hastalık değildir, biçimsel bir bozukluktur. Bazı vakalarda kaburgaların yer değiştirmesi ile birlikte akciğer solunum kapasitesi, akciğerin bu durumuna bağlı solunum değişiklikleri ortaya çıkabilir. Bu durumda solunum sıkıntısı, akciğer enfeksiyonları, kronik ağrı ve psikolojik problemler ortaya çıkabilir. Çok ileri vakalarda kalp problemleri, egzersiz kapasitesinin azalması söz konusudur. Bu durumda skolyoza bağlı ikincil nedenler artık hastalık nedenidir. Gelişen teknoloji ve şehir yaşamının çocuklara verdiği oyun alanı kısıtlamaları çocukların erken yaştan itibaren pasif, hareketsiz ve asosyal yetişmesine sebep olmaktadır. Televizyon izleme alışkanlığının artması, bilgisayar ve oyun aletlerine ailelerin izin vermesi bunlara örnektir. Artık genç nüfus erken yaşta bel-sırt-boyun problemleri yaşamaktadırlar. Yanlış duruş ve yanlış oturuş da bunlara eklenince kas-iskelet sistemi sağlıksız bir nesil yetişmeye başlar. 7 yaşındaki çocuklarda bel ağrısı sıklığı yüzde 1 dolayında iken 10 yaşındakilerde yüzde 6, 14 yaşındakilerde yüzde 18 olarak belirlenmiştir. Bazı bölgelerde ve yaş gruplarında bu oran yüzde 50'ye kadar çıkabilmektedir.

Çocukların çevresel şartları düzenlenebilir ve günlük yaşam aktivitelerinde yapılan yanlışlar düzeltilebilir. Özellikle beden eğitimi derslerinde skolyozu olan çocukların asimetrik sporlar yerine simetrik yapılan sporlara yönlendirilebilir. Nedir bu asimetrik sporlar; tenis, futbol, basketbol gibi sporlar tek taraf vücudu çalıştırdığı için asimetrik sporlar grubuna girerler. Simetrik sporlar denilince akla ilk başta yüzme ve voleybol gelmektedir.

Yapılabilecek işlerin diğer bir cephesi de toplumsal bilinçlendirmeyi arttırmaktır. Gerek köşe yazıları, gerek gazete haberleri hatta kamu spotu olarak da televizyonlarda aileleri bilinçlendirebilirseniz, onları bu konuda farkındalığa yönlendirebilirsiniz. Erken teşhis diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi omurga eğriliklerinde de hayat kurtarır.

ÇÖZÜM NEDİR?

Skolyoz tedavisinde eğriliğin erken fark edilmesi, ilerleme ihtimalinin hesaplanması ve düzeltme çalışmalarına hemen başlanması önemlidir. Okul çağındaki çocuklarda 20 derecenin altındaki eğriliklerde röntgen 6 ay sonra tekrarlanır, ilerleme ve kozmetik bir sorun yoksa tedaviye gerek yoktur. Tedavi kişinin durumuna göre egzersiz, traksiyon, alçılama veya korse, elektrik tedavisi, manuel tedavi yöntemleri ve cerrahi şeklinde düzenlenir. Kemik gelişimi tamamlamamış çocuklarda 30-45 derece arasındaki eğriliklerde ve 20 dereceden küçük ancak radyolojik olarak ilerleme gösteren eğriliklerde korse yapılır. Eğrilik kabul edilemeyecek kadar büyükse ya da diğer yöntemlerle düzeltilemiyorsa cerrahi tedavi gerekir.