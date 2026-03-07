CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Ümran Aykut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir basın açıklaması yaptı. Kadınların yaşam hakkının tehdit altında olduğunu vurgulayan Aykut, kadınlara yönelik şiddet, cezasızlık politikaları ve haklara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Kadınların yalnızca şiddetle değil, aynı zamanda yoksulluk, güvencesizlik ve görünmeyen emek sömürüsüyle de mücadele ettiğini dile getiren Aykut, ev içi bakım yükünün büyük ölçüde kadınların omzunda olduğuna dikkat çekti. Çocuk, yaşlı ve engelli bakımının kamusal bir sorumluluk olması gerektiğini belirten Aykut, bu sorumluluğun kadınların “doğal görevi” gibi gösterilmesine karşı olduklarını söyledi.

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET” VURGUSU

Kadınların hem ev içinde ücretsiz emek verdiğini hem de iş hayatında eşitsizlikle karşılaştığını ifade eden Aykut, kadının ekonomik bağımsızlığı olmadan özgürlükten söz edilemeyeceğini kaydetti. Aykut, “Aynı işi yapan kadınların daha düşük ücret aldığı, terfilerde geri bırakıldığı ve güvencesiz çalışmaya mahkûm edildiği bu adaletsiz düzen değişmelidir. Eşit işe eşit ücret talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz” dedi.

“ATATÜRK’ÜN YOLUNDA MÜCADELE EDİYORUZ”

Aykut, kadın hakları mücadelesinde Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolun kendileri için önemli bir rehber olduğunu vurgulayarak, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının birçok Avrupa ülkesinden önce verildiğini hatırlattı. CHP olarak Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlenmesi için mücadele ettiklerini belirten Aykut, yerel yönetimlerin açtığı kreşlerin kadınların istihdama katılımı açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

“HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ”

Kadınların kazanılmış haklarından geri adım atmayacağını vurgulayan Aykut, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi, 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması ve eşit işe eşit ücret mücadelesinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Kadınların özgür olmadığı bir toplumda demokrasinin de eksik kalacağını belirten Aykut, CHP Kadın Kolları olarak eşitlik ve adalet mücadelesini sürdüreceklerini söyledi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi