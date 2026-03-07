Antalya’da hafta sonu sabahı yola çıkacak sürücüler için trafikte dikkat gerektiren bir tablo oluştu. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün güncel güzergah verilerine göre Antalya genelinde farklı noktalarda yol yapım çalışmaları ve heyelan nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Yetkililer, özellikle trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücüleri uyardı. Yol bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü bölgelerde hızın düşürülmesi ve yönlendirmelerin takip edilmesi isteniyor.

9 İLÇEDE 17 NOKTA İÇİN UYARI

Antalya’da Kaş, Elmalı, Finike, Kumluca, Kemer, Akseki, Gündoğmuş, Manavgat ve Alanya başta olmak üzere birçok noktada yol çalışmaları nedeniyle sürücülere dikkat çağrısı yapıldı.

Karayolları ekipleri farklı güzergahlarda çalışma yürütürken bazı bölgelerde ulaşım tek şeritten veya kontrollü şekilde sağlanıyor.

HEYELAN BÖLGELERİNDE TRAFİK TEK ŞERİTTEN

Kumluca–Kemer yolu üzerinde bulunan bazı kesimlerde heyelan nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor. Özellikle 12–13. kilometre ile 15–16. kilometre arasında ulaşım tek şeritten iki yönlü olarak veriliyor.

Beycik mevkii 31–33. kilometre arasında da heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki şeritli olarak sağlanıyor. Gündoğmuş Bayır mevkiinde ise heyelan sonrası yol kontrollü şekilde trafiğe açık tutuluyor.

TÜNELLERDE BAKIM ÇALIŞMASI

Manavgat–Alanya yolu üzerinde bulunan Devren, Ilıksu–Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. 38–43. kilometreler arasında süren çalışmalar nedeniyle saat 09.00 ile 23.00 arasında kontrollü geçiş uygulanıyor.

Öte yandan Antalya–Alanya yolu Kocayatak Kavşağı ile Burdur–Antalya yolu Altınkale Köprülü Kavşağı bölgelerinde de yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.

ANTALYA YOL ÇALIŞMALARI TAM LİSTE

Seydikemer–Kaş yolu 0–2 km: Yol yapım çalışması

Kaş–Sinekçibeli–Elmalı yolu 8–10 km: Yol yapım çalışması

Çatallar–Kasaba–Kaş yolu 42–49 km: Yol yapım çalışması

Elmalı–Finike yolu 0–58 km: Bölünmüş yol yapım çalışması

Elmalı–Finike yolu 31–32 km: Patlatmalı yol çalışması (11.00–17.00)

Kumluca–Kemer–Antalya yolu 2–4 km: Bölünmüş yol yapım çalışması

Kumluca–Kemer yolu 12–13 km: Heyelan, tek şeritli ulaşım

Kumluca–Kemer yolu 15–16 km: Heyelan, iki yönlü trafik

Kumluca–Kemer yolu 31–32 km: Heyelan, iki yönlü trafik

Kumluca–Kemer yolu 31–33 km (Beycik): Heyelan, iki şeritli ulaşım

Kumluca–Kemer yolu 34–37 km: Bölünmüş yol yapım çalışması

Burdur–Antalya yolu 37–38 km (Altınkale Kavşağı): Yol yapım çalışması

Antalya–Alanya yolu 0–2 km (Kocayatak Kavşağı): Yol yapım çalışması

Seydişehir–Akseki yolu 22–24 km: Yol yapım çalışması

Güzelbağ–Gündoğmuş yolu 30+200 km (Bayır): Heyelan, kontrollü ulaşım

Manavgat–Alanya yolu 38–43 km: Tünellerde bakım onarım, kontrollü geçiş

Alanya–Hadim–Taşkent yolu 36–39 km: Yol yapım çalışması