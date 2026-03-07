İramedli Öközoğlu dezeye bi vakıdlar "Deri Çökelii'ni nahıl yaparsınız?" deyi sordudum. Dezem hööle annadıverdidi:

"Yoordu gara gazanda gaynadırız. Ondan soona engi yoort kesilir. Kesilen yoordu süzeriz. Süzme kesesine gatarız, bi çengele dakarız. Engirde içig begler, suyu süzüldügden soona daşla pekidiriz. Ondan sonacıma çökelii duzlarız. Eyice bi garışdırırız. İçig yarpız yapraa üpleriz. Çencereye ayran gor, yarpızı bu ayrana yatırırız. İçig duz çileriz. Toglu dekenin derisini bu suya basarız. Deri iki gün bu suda begler. Soona deriyi güneşli havada guruduruz. Gurudugdan soona derinin yüzünü buçaala sıyıraragdan temizleriz. Deelise çökelig çok kıllı olur, kimi adam kılı görünse çökelii yeyemez. Soona deriyi bita suya ısladırız. Soona da çökelii engi derinin içine basarız. Çökelin bakımını iki üç ayda bi yaparız. Bakım vagdında çökelii deriden bi gaba dökeriz, avuç içinde güzelce öveleriz. İçine içig yoordula, sadeyaa gatarız, gene öveleriz. Soona deriye gene basarız. İçig taa durdugdan soona deri çökelii olur."

İramedli Öközoğlu deze ölenlerin ardından avıd da yakardı. Alanya'nın en eyi ölü ağlayıcısıydı. Benim göccüklüğümde hususi cenaze evlerine getirilleridi. Yanıg yanıg sööler dururdu. Dezem aalarkana adamın ciyerini de daalardı. Öközoğlu dezeye Allah gani gani iramed eylesin. Engi deri çökelii'nin nahıl yapıldığını hindiki hanımlar eyi bellesin de, evde yapsınlar. Deelise ged ged engi çökelig unudulub gediceg.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.