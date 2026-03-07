Orta Doğu’da artan çatışmalar küresel piyasalarda belirsizliği büyütürken, normal şartlarda güvenli liman olarak görülen altının yükselmesi bekleniyordu. Ancak savaşın ilk günlerinde sert yükselen fiyatlar kısa süre içinde geri çekildi.

Çatışmaların başladığı ilk günlerde ons altın yaklaşık 5 bin 393 dolar seviyesine kadar yükseldi. Türkiye’de gram altın ise 8 bin lirayı test etti. Ancak birkaç gün içinde fiyatlarda geri çekilme başladı. Ons altın 5 bin 60 dolar civarına inerken, gram altın da 7 bin 100 lira seviyelerine kadar geriledi.

Bu düşüş özellikle savaşın ilk günlerinde altın alan yatırımcıların zarar etmesine neden oldu. Peki, savaş ortamında altın neden düşer? İşte piyasalarda konuşulan 5 temel neden.

DOLAR ENDEKSİNDEKİ YÜKSELİŞ ALTINI BASKILADI

Kriz dönemlerinde yatırımcıların ilk tercihi bazen altın yerine ABD doları ve ABD tahvilleri olabiliyor. Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkması, dolarla fiyatlanan altın üzerinde teknik baskı yarattı.

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Petrol fiyatlarının 80 doların üzerine çıkması küresel enflasyon beklentisini yeniden yükseltti. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimini erteleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar için görece daha az cazip hale geliyor.

YATIRIMCILAR NAKDE GEÇMEYİ TERCİH ETTİ

Piyasalardaki belirsizlik arttıkça birçok yatırımcı nakde geçme stratejisini tercih ediyor. Altın ve gümüşte kârda olan yatırımcıların pozisyon kapatması fiyatların geri çekilmesine yol açtı.

KÂR SATIŞLARI GELDİ

Altın fiyatlarının kısa sürede çok hızlı yükselmesi, bazı yatırımcıların yüksek seviyelerden satış yapmasına neden oldu. Özellikle 5 bin 400 dolar seviyesine yakın bölgede gelen satışlar fiyatları aşağı çekti.

“HABERİ AL, GERÇEKLEŞİNCE SAT” DAVRANIŞI

Piyasalarda sık görülen bir davranış olan “haberi al, gerçekleşince sat” etkisi de altın fiyatlarında geri çekilmeye yol açtı. Jeopolitik riskler önceden fiyatlandığı için savaşın başlamasıyla birlikte bazı yatırımcılar satışa yöneldi.

Ekonomistler, küresel gerilimin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yeniden yükseliş dalgaları görülebileceğini ancak kısa vadede dolar ve faiz beklentilerinin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.