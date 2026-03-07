OLAY, saat 11.30 sıralarında Alanya Yat Limanı açıklarında, Dinek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre balık tutmak amacıyla denize açılan tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa sürede teknenin suyla dolduğunu fark eden üç kişi, canlarını kurtarmak için denize atladı ve yüzerek güvenli bir şekilde kıyıya ulaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, tekne yavaş yavaş sulara gömülerek gözden kayboldu. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Sahil güvenlik ekipleri, teknenin batış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (Haber MERKEZİ)

