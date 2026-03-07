Antalya’da köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde uygulanan indirimli su tarifesi uygulaması sona erdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ilgili mevzuat gereği uygulama 31 Aralık 2025 itibarıyla tamamlandı.

Bu değişiklikle birlikte Mart ayından itibaren söz konusu mahallelerde su faturaları, Antalya genelinde geçerli olan mesken su tarifesi üzerinden hesaplanacak.

YASAL SÜREÇ TAMAMLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, indirimli su tarifesinin uzatılmasına yönelik herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığı belirtildi. Geçmiş yıllarda benzer uygulamalarda süre uzatımı kararları alınmış olsa da, bu kez ilgili bakanlıklar tarafından yeni bir düzenleme yapılmadığı ifade edildi.

Belediye, iki aylık sürecin yakından takip edildiğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli değerlendirmelerin yapıldığını da duyurdu.

MART AYINDAN İTİBAREN YENİ TARİFE

Yapılan açıklamaya göre, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinde su faturaları Mart ayından itibaren mesken tarifesi üzerinden düzenlenecek. Belediyeden yapılan duyuruda bunun yeni bir karar olmadığı, yürürlükte bulunan mevzuatın doğal sonucu olduğu özellikle vurgulandı.

2014’TEN BERİ İNDİRİMLİ TARİFE UYGULANIYORDU

6360 sayılı yasa kapsamında 2014 yılında köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde geçiş süreci için özel bir tarife uygulanıyordu. Bu kapsamda büyükşehirlerde uygulanan mesken su tarifesinin yüzde 25’i oranında ücretlendirme yapılıyordu.

Örneğin 1 metreküp suyun 4 TL olduğu bir bölgede, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde aynı miktar su 1 TL olarak faturalandırılıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte bu indirimli uygulama sona ermiş oldu.

Belediye yetkilileri, uygulamanın mevcut yasal çerçeve doğrultusunda hayata geçirildiğini ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla duyurunun paylaşıldığını ifade etti.