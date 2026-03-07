İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani hakkında ortaya atılan “Mossad ajanı” iddiası uluslararası basında tartışma yarattı. Suikast operasyonundan sonra ortadan kaybolan Kaani’nin İsrail’e sığındığı öne sürülüyor.

Orta Doğu’da gerilimin tırmandığı bir dönemde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani hakkında ortaya atılan iddialar uluslararası gündemi sarstı. Uzun süredir bazı çevrelerde ajan olduğu konuşulan Kaani’nin, son operasyonların ardından ortadan kaybolduğu ve İsrail’e sığındığı öne sürüldü.

ABD ve İsrail’in geçtiğimiz hafta İran’a yönelik başlattığı operasyonlarda ülkenin askeri ve güvenlik yapısının üst kademesinin hedef alındığı belirtiliyor. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere birçok üst düzey komutanın öldürüldüğü iddiaları dünya basınında geniş yer buldu.

“DOKUZ CANLI KOMUTAN” İDDİASI

Uluslararası basında zaman zaman “dokuz canlı komutan” olarak anılan İsmail Kaani’nin, İsrail’in geçmişte düzenlediği bazı saldırılardan da sağ kurtulduğu biliniyor. Son suikast dalgasından hemen önce bulunduğu noktadan ayrıldığı ve o günden sonra kendisinden haber alınamadığı ileri sürüldü.

Bu gelişmenin ardından Kaani’nin İsrail istihbaratı Mossad adına çalışan bir ajan olduğu yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Bazı kaynaklar, İran içinde gerçekleşen kritik operasyonlarda Kaani’nin kilit rol oynadığını öne sürüyor.

“60 YILLIK MOSSAD AJANI” İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre Kaani’nin yaklaşık 60 yıldır Mossad için çalıştığı ve İran içindeki önemli isimlere yönelik operasyonlarda bilgi sağladığı ileri sürülüyor. Bu iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

İddialar arasında, Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve bazı üst düzey İranlı komutanlara yönelik operasyonlarda Kaani’nin rol oynadığı yönünde ifadeler de yer alıyor.

Ancak İranlı yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil. Bölgedeki gerilim sürerken, söz konusu iddiaların doğru olup olmadığına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Bir başka ihtimal de konuşuluyor: bazı analistler bu tür iddiaların psikolojik savaş ve propaganda kapsamında yayılmış olabileceğini söylüyor. Bölgede bilgi kirliliği çok yüksek. Net olan tek şey ise Kaani’nin şu an kamuoyunun karşısına çıkmamış olması.

Ve şu soru hâlâ ortada duruyor: Gerçekten kaçtı mı, yoksa saklanıyor mu…