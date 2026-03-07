Alanya'da bakım çalışmaları nedeniyle bugün (7 Mart Cumartesi) belirlenen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Yetkililer, vatandaşların herhangi bir olumsuzluktan etkilenmemeleri için gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:

Kesinti Tarihi : 2026-03-07 09:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BEYRELİ Mah. BEYRELİ YAYLASI,MERKEZ FAKIRCALI Mah. AKSU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. SARIPINAR Sk.,MERKEZ FAKIRCALI SARIPINAR,MERKEZ FAKIRCALI SOLAKLI,MERKEZ GÖZÜKÜÇÜKLÜ MERKEZ,MERKEZ GÖZÜKÜÇÜKLÜ Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ GÜMÜŞKAVAK,MERKEZ HOCALAR Mah. SÖĞÜT CEVİZLİ-,MERKEZ KARAPINAR Mah.,MERKEZ MAHMUTLAR -,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 303 NOLU Sk.,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. KEŞBELENİ YAYLASI,MERKEZ UĞRAK Mah. ADA-146 / PAR-4,MERKEZ UĞRAK Mah. UĞRAK YAYLASI,MERKEZ YALÇI,MERKEZ YAYLALI Mah. BOYALI YAYLASI,MERKEZ YAYLALI Mah. YAYLALI YAYLASI Sk.,MERKEZ YAYLALI YAYLALI YAYLASI,MERKEZ YEŞİLÖZ YEŞİLÖZ GÖDÜRE,MERKEZ ÇAMLICA Mah. GOZLAR YAYLASI,MERKEZ ÇAMLICA Mah. KOZLAR YAYLASI,MERKEZ ÖZVADİ Mah. GÖDÜRE Sk.,MERKEZ ÖZVADİ Mah. KÖYİÇİ MEVKİİ,MERKEZ ÜZÜMLÜ Mah. AHMETLİ Sk.,MERKEZ İMAMLI GÖDÜRE (MERKEZ),MERKEZ İMAMLI GÖDÜRE(BÜK),MERKEZ İMAMLI Mah. GÖDÜRE(BÜK),MERKEZ İMAMLI Mah. GÖDÜRE(BÜK) Sk.,MERKEZ ŞIHLAR,MERKEZ ŞIHLAR Mah.;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ ŞAHİNLER BEREM KIZILGÜNEY,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. BEREM KIZILGÜNEY Sk.,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. UZUN PİLADAN KIZILGÜNEY Sk. bölgelerinde 07/03/2026 09:00:00 - 07/03/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması