Mahmutsedi Mahallesi’nde istifa eden eski muhtar Resul Bülbül’ün yaptığı açıklamaların ardından kulislerde farklı iddialar konuşulmaya başladı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Alanya’nın Mahmutsedi Mahallesi son günlerde muhtarlık tartışmalarıyla gündeme geliyor. Mahallenin eski muhtarı Resul Bülbül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Orman İşletme Müdürlüğü nedeniyle mağdur olduğunu belirten vatandaşların odun parasını kendi cebinden karşılayacağını söylemişti.

Bu açıklama mahallede kısa sürede yayıldı. Özellikle odun parası ödeyen bazı vatandaşların konuyla ilgili yaşadığı sıkıntıların gündeme gelmesi, tartışmaları daha da büyüttü.

MUHTARIN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Bülbül açıklamasında, bazı vatandaşların uzun süredir mağdur edildiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Parası ödendiği hâlde mağdur edilen vatandaşların odun paralarını kendi cebimden ödeyeceğimi kamuoyuna bildiriyorum.”

Bu sözler özellikle mahallede yaşayan bazı vatandaşlar arasında dikkat çekti. Konu kısa sürede Alanya kamuoyunda da konuşulmaya başladı.

İSTİFANIN ARDINDAN YENİ İDDİALAR

Ancak muhtarlık görevinden istifa eden Bülbül hakkında farklı iddialar da gündeme gelmeye başladı.

Kamuoyuna yansıyan bazı iddialara göre eski muhtar hakkında daha önce açılmış bir dava bulunduğu ve bu süreçle ilgili hukuki gelişmeler yaşandığı öne sürülüyor.

Bu iddiaların ardından bazı çevreler, yapılan açıklamanın kamuoyundaki tartışmaları farklı bir noktaya çekme amacı taşıyabileceğini dile getiriyor.

Fakat söz konusu iddialarla ilgili resmi makamlardan doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Mahmutsedi Mahallesi’nde yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Mahalledeki vatandaşlar ise konuyla ilgili yetkililerden yapılacak açıklamayı bekliyor.

Bir mahalle meselesi gibi görünse de… konuşulanlar küçük değil.

Şimdilik herkes bekliyor.