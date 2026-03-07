Tahran’da Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanlığı yakınlarında meydana gelen şiddetli patlama anları bir vatandaşın evinin penceresinden kaydedildi. Geceyi aydınlatan alev topları ve yükselen dumanlar kameraya yansıdı.

TAHRAN’DAKİ SALDIRI ANI KAMERADA

İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde meydana gelen ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanlığı yakınlarını hedef aldığı iddia edilen saldırı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Evinde bulunan bir Tahran sakini, penceresinden gördüğü patlamaları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, ufuk hattında meydana gelen patlamanın ardından gökyüzünün bir anda gündüz gibi aydınlandığı ve kısa süre içinde devasa alev toplarının yükseldiği görülüyor. Patlama seslerinin şehrin farklı noktalarından da duyulduğu bildirildi.

STRATEJİK NOKTALARIN HEDEF ALINDIĞI İDDİASI

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre saldırının hedefinde İran Devrim Muhafızları’na ait hava savunma ve füze sistemlerinin yönetildiği stratejik merkezler yer aldı. Operasyonun ABD ve İsrail unsurları tarafından gerçekleştirildiği öne sürülürken, saldırıya ilişkin resmi doğrulama henüz yapılmadı. Patlamanın ardından bölge genelinde yoğun duman yükseldiği ve güvenlik güçlerinin çevrede geniş çaplı önlem aldığı aktarıldı.

EVİNİN PENCERESİNDEN KAYDETTİ

Saldırı sırasında evinde bulunan bir vatandaşın çektiği görüntülerde, şehir siluetinin arkasında meydana gelen patlamanın ardından gökyüzünün aniden aydınlandığı ve dumanların hızla yükseldiği dikkat çekiyor. Bir görgü tanığı kısa bir ifadeyle yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bir anda ışık oldu. Sanki gündüz gibi… sonra patlama sesi geldi.” Bölgede yaşayanların bir kısmı patlamaların ardından sokaklara çıkarken, bazı mahallelerde kısa süreli panik yaşandığı ifade edildi. Bir süre sessizlik oldu. Sonra tekrar bir patlama sesi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Saldırı sonrası İran makamları bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, can kaybı ya da hasara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.