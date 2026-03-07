Kaş ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirirken, olay bölgede büyük üzüntü yarattı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, Kaş’a bağlı Gömbe Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Abdurrahman Yeşil yönetimindeki 15 AD 370 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ağır hasar aldı.

KAZA YERİNDE CAN PAZARI

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri araçta yolcu olarak bulunan Burak Çevik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Abdurrahman Yeşil ise ilk müdahalenin ardından Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEYE SEVK EDİLİRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan sürücü, buradaki müdahalenin ardından Antalya’daki bir hastaneye sevk edilmek üzere yola çıkarıldı. Ancak Abdurrahman Yeşil tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kazanın kesin nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.

Antalya'nın kırsal mahalle yollarında özellikle virajlı ve dar güzergâhlar nedeniyle zaman zaman benzer kazalar yaşanabiliyor. Bölgedeki sürücüler, özellikle gece saatlerinde hız ve dikkat konusunda uyarılıyor.