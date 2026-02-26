ALANYA’NIN tozlu yollarından, ticaretin zirvesine; siyasetin zorlu basamaklarından, halkın gönül tahtına uzanan bir hikayedir Mehmet Şahin...

Hayata sıfırdan başlayıp, tırnaklarıyla kazıyarak başarı merdivenlerini birer birer tırmanan bir adamın, doğup büyüdüğü topraklara olan vefa borcunun öyküsüdür bu.

​1972 yılında Alanya’da gözlerini dünyaya açan Mehmet Şahin, ilk ve orta öğrenimini bu şehrin sokaklarında tamamladı. Hayat ona hiçbir şeyi altın tepside sunmadı.

Çok küçük yaşlarda iş hayatının sert yüzüyle tanıştı; alın teri döktü, emek verdi. O günlerde kazandığı disiplin ve "takım ruhu" anlayışı, ileride Alanya’nın geleceğine yön verecek bir vizyonun temellerini attı.

​Gençlik yıllarından itibaren yerinde duramayan, memleket meselelerine kafa yoran Şahin, ticaretteki başarısını kısa sürede cemiyet hayatına ve siyasete taşıdı.

Ancak o, sadece unvanların peşinde koşmadı. 2010 yılında Alanya Dövizciler Birliği’ni kurarak sektörüne sahip çıktı; 2013-2022 yılları arasında ise ALTSO Başkanı olarak şehre adeta çağ atlattı.

​ALTSO Akademisi’nden yabancı dil eğitimlerine, ticaretin dijitalleşmesinden Alanya’nın uluslararası tanıtımına kadar attığı her adım, bugün hala dillerde.

Onun bu vizyoner duruşu sadece Alanya ile sınırlı kalmadı; TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği ve 2018’de başlayan Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosluğu ile Alanya’nın sesini dünyaya duyurdu.

​2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Belediye Başkan Adayı olarak sahaya indiğinde, herkes "Seçim biter, Mehmet Şahin köşesine çekilir" diye düşündü.

Ama onlar Mehmet Şahin’i tanımıyorlardı. Seçim maratonu bitti, sandıklar kapandı ama Mehmet Başkan’ın Alanya sevdası bitmedi.

"Küstüm" demedi, "Yoruldum" demedi. Aksine, şehrin kılcal damarlarına dokunmaya, yetimin başını okşamaya ve darda kalanın imdadına koşmaya devam etti.

​Onu diğerlerinden ayıran en büyük fark da bu: Onun derdi koltuk değil, memleket. Bugün kurduğu Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla sessiz sedasız ama devasa bir operasyon yürütüyor.

Reklamın değil, hayır duasının peşinde koşarak milyonlarca liralık yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

​Bugün Alanya sokaklarında hangi kapıyı çalsanız karşınıza çıkan gerçek şu: Mehmet Şahin zamanını bekliyor.

Ama bu bekleyiş atıl bir bekleyiş değil; her an göreve çağrılacakmış gibi diri, dinamik ve "hazır kıta" bir duruş.

Ankara bürokrasisiyle kurduğu o güçlü bağlar, başkent koridorlarında adının saygıyla anılması, onun Alanya için ne denli stratejik bir anahtar olduğunun kanıtıdır.

​Halkın gözünde o; sadece bir iş insanı ya da siyasetçi değil;

​Zor günde kapısı çalınacak bir dost,

​Ankara’da sesi gür çıkan bir temsilci,

​Alanya’nın menfaatleri söz konusu olduğunda pusuda bekleyen bir muhafızdır.

​Alanya’nın evladı, diplomasinin saygın ismi ve halkın "Mehmet Abisi" olarak o, tecrübesinin en olgun döneminde.

Şehir hazır, halk hazır; şimdi sadece o kutlu vaktin gelmesi bekleniyor. Çünkü Mehmet Şahin için Alanya bir durak değil, bir ömürlük sevdadır.

Esen kalın…