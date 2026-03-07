Gece yatağa yorgun girip bir türlü uyuyamamak… Sabah uyanıldığında hâlâ bitkin hissetmek… Ve zamanla artan iştah, kilo alımı, tatlı isteği… Tüm bunlar tesadüf mü?

Bilim artık net konuşuyor: Uykusuzluk sadece bir dinlenme sorunu değil, doğrudan bir metabolizma problemidir. Ne kadar uyuduğumuz kadar, nasıl uyuduğumuz da önemlidir. Ve bu sürecin en güçlü belirleyicilerinden biri akşam ne yediğimizdir.

Uykusuzluk Neden Kilo Aldırır?

Yetersiz ve kalitesiz uyku;

Açlık hormonu ghrelin i artırır

i artırır Tokluk hormonu leptin i baskılar

i baskılar İnsülin direncini artırır

Tatlı ve karbonhidrat isteğini yükseltir

Yani uykusuz bir beden, ertesi gün daha aç, daha sabırsız ve daha kontrolsüz olur. Bu yüzden kilo yönetimi yalnızca tabakta değil, yatakta da başlar.

Uykunun Hormonu: Melatonin

Uyku–uyanıklık döngüsünü yöneten temel hormon melatonindir. Melatonin yalnızca karanlıkta değil, doğru biyokimyasal ortamda salgılanır.

Bu ortamın oluşması için:

Akşam saatlerinde ağır yemeklerden kaçınmak

Kan şekerini ani yükseltmemek

Bazı besin öğeleriyle melatonin sentezini desteklemek gerekir

İşte burada devreye uyku diyeti girer.

Akşam Sofrasında Uyku Dostu Besinler

Magnezyum Zengini Besinler: Sinir Sistemini Sakinleştirir

Magnezyum, kas gevşemesi ve sinir sistemi dengesi için kritik bir mineraldir. Eksikliğinde gece sık uyanma ve huzursuzluk görülebilir.

Kabak çekirdeği

Badem

Ispanak

Tam tahıllar

Akşam saatlerinde küçük porsiyonlarla tüketildiğinde uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

Triptofan Kaynakları: Melatoninin Ham Maddesi

Melatonin, serotonin üzerinden sentezlenir. Serotoninin öncül amino asidi ise triptofandır.

Triptofan içeren besinler:

Hindi eti

Yoğurt ve kefir

Yumurta

Yulaf

Bu besinler akşam öğünlerinde aşırıya kaçmadan yer aldığında uyku kalitesini destekler.

Vişne: Doğal Melatonin Kaynağı

Vişne, az sayıdaki doğal melatonin kaynaklarından biridir.

Uykuya dalma süresini kısaltabilir

Gece uyanmalarını azaltabilir

Şekersiz vişne suyu veya mevsiminde taze vişne, küçük porsiyonlarla tercih edilmelidir.

Akşam Yemeği Saatleri: Saat Kaçta Yemeliyiz?

Uyku dostu beslenmede ne yediğimiz kadar ne zaman yediğimiz de önemlidir.

Genel prensipler:

Akşam yemeği, yatmadan en az 2–3 saat önce yenmeli

yenmeli Gece geç saatlerde ağır protein ve yağdan kaçınılmalı

Sürekli atıştırma alışkanlığı bırakılmalı

Geç saatte yenen yemekler, sindirim sistemini meşgul eder ve melatonin salgısını baskılar.

Uykuyu Bozan Akşam Alışkanlıkları

Şekerli ve rafine karbonhidratlar

Aşırı kafein (kahve, enerji içecekleri)

Alkol

Çok baharatlı ve ağır yemekler

Bu besinler uykuya dalmayı zorlaştırır ve gece bölünmelerini artırır.

Uyku Bir Lüks Değil, İhtiyaçtır

Modern yaşamda uyku çoğu zaman ertelenir. Oysa uyku, kilo kontrolünden bağışıklığa, hormon dengesinden ruh hâline kadar pek çok sistemin temelidir.

Beslenme bu noktada sadece kalori hesabı değildir. Doğru akşam öğünleriyle vücuda şu mesaj verilir:

“Güvendesin, yavaşlayabilirsin.”

İşte kaliteli uyku tam olarak bu sinyalle başlar.

Beslenme, bu açıdan bakıldığında yalnızca günü değil; geceyi de düzenleme sanatıdır.