Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki doğal gaz depolarında doluluk oranının yüzde 30’un altına düştüğünü açıkladı. Kış için depolanan gazın büyük bölümünün şubat ortasında tükendiği belirtilirken enerji piyasasında yeni bir kriz ihtimali konuşulmaya başlandı.

Avrupa enerji piyasasında yeni bir doğal gaz krizi tartışması gündeme geldi. Rus enerji devi Gazprom, Avrupa’daki doğal gaz depolama tesislerinin hızla boşaldığını ve depolarda bulunan gazın önemli bölümünün şubat ayı ortasında tüketildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kıta genelindeki depolarda doluluk oranının yüzde 30’un altına gerilediği belirtildi. Özellikle Hollanda’daki bazı yer altı gaz depolarında doluluk oranının yüzde 10’un altına kadar düştüğü ifade edildi.

KIŞ STOKLARI ERKEN TÜKENDİ

Gazprom’un değerlendirmesinde, Avrupa’nın kışa hazırlık için depolara pompalanan gazı beklenenden daha hızlı tükettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa'nın depolarına kış hazırlığı kapsamında pompalanan tüm gaz şubat ortasında çekildi. Şu anda depolardan yapılan çekimler, önceki yılların stoklarından karşılanıyor.”

Enerji piyasası uzmanları, özellikle sert geçen kış koşulları ve artan enerji talebinin Avrupa’daki gaz stoklarının hızlı erimesine yol açtığını değerlendiriyor.

RUSYA AVRUPA’NIN EN BÜYÜK TEDARİKÇİSİYDİ

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş öncesinde Gazprom Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaydı. Yaklaşık yarım asır süren boru hattı yatırımları sayesinde Rus gazının Avrupa pazarındaki payı 2022 yılına kadar yüzde 40 seviyesine kadar çıkmıştı.

Ancak Ukrayna savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar ve enerji politikalarındaki değişimle birlikte Avrupa ülkeleri gaz tedarikini çeşitlendirme yoluna gitti. ABD, Katar ve Norveç gibi ülkelerden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı hızla arttı.

Verilere göre Gazprom’un Avrupa’ya yaptığı gaz sevkiyatı ciddi şekilde geriledi. 2021 yılında Avrupa’ya yaklaşık 201,7 milyar metreküp gaz gönderilirken bu miktar 2024’te yaklaşık 15 milyar metreküp seviyesine kadar düştü.

RUSYA YENİ PAZARLARA YÖNELİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamalarda Moskova’nın Avrupa gaz piyasasından tamamen çekilebileceğini ifade etmişti. Avrupa Birliği ise gelecek yıl Rusya’dan boru hattı gazı ve LNG ithalatını tamamen durdurmayı hedefleyen kararlar aldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa’daki belirsizlik nedeniyle Rus enerji şirketlerinin yeni pazar arayışına yöneldiğini açıkladı.

Novak, Hindistan, Çin, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerle uzun vadeli doğal gaz anlaşmaları için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Enerji piyasasında ise Avrupa’nın önümüzdeki kış için gaz depolarını doldurmakta zorlanabileceği ve bunun fiyatları yeniden yükseltebileceği konuşuluyor.

Bu durum Türkiye dahil Avrupa’ya komşu ülkelerde de enerji fiyatları ve doğalgaz maliyetleri açısından yakından takip ediliyor.