ASELSAN tarafından geliştirilen EJDERHA elektromanyetik karşı tedbir sistemi, yapılan testlerde çoklu İHA tehditlerini kısa sürede devre dışı bıraktı. Sistem bu yıl sahada kullanılmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisi olan Çelik Kubbe, yerli savunma sistemleriyle genişlemeye devam ediyor. Bu yapının dikkat çeken yeni bileşenlerinden biri ise ASELSAN tarafından geliştirilen EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi oldu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sistemin yapılan yetenek gösterimlerinde özellikle İHA sürülerine karşı etkili sonuç verdiğini açıkladı.

EJDERHA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR

EJDERHA, geleneksel mühimmat kullanan savunma sistemlerinden farklı olarak elektromanyetik dalgalar kullanıyor. Bu dalgalar hedefteki hava aracının elektronik devrelerine doğrudan etki ederek sistemleri devre dışı bırakıyor.

Uzmanlara göre elektromanyetik dalgaların ışık hızına yakın hareket etmesi, hedefteki drone’un kaçış manevrası yapmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor.

TESTLERDE ÇOKLU DRON TEHDİDİ ENGELLENDİ

ASELSAN Gölbek Teknoloji Üssü’nde gerçekleştirilen testlerde EJDERHA sistemi farklı tehdit senaryolarında denendi.

Demo sırasında sistem, yüzlerce metre mesafedeki hedefleri etkisiz hale getirirken aynı anda üç FPV drone saniyeler içinde devre dışı bırakıldı. Farklı açılardan gelen kablolu ve kablosuz hava araçlarına karşı da sistemin başarılı olduğu bildirildi.

BU YIL SAHAYA ÇIKMASI PLANLANIYOR

Yetkililer, yönlendirilmiş enerji silahları teknolojisinin hava savunmasında yeni bir aşamaya geçtiğini belirtiyor.

EJDERHA sisteminin düşük adetli seri üretim aşamasına geldiği ve 2026 yılı içinde operasyonel kullanıma sunulmasının planlandığı ifade ediliyor.

Drone teknolojilerinin savaş alanlarında giderek yaygınlaşması nedeniyle elektromanyetik savunma sistemleri birçok ülkenin gündeminde yer alıyor. Türkiye’nin geliştirdiği EJDERHA sistemi de bu alandaki yeni çözümlerden biri olarak gösteriliyor.