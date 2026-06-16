Siyasette bazı değişimler uzun uzun konuşulur, bazıları ise bir sabah gelir ve “demek ki karar verilmiş” dedirtir. Alanya’da da bu kez öyle bir gelişme yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilçe teşkilatında görev değişimi kararı, siyasi kulisleri hareketlendirdi.

Sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan Mustafa Sünbül’ün yerine, kongre sürecini yönetmek üzere yönetim kurulu üyelerinden Hasan Cantürk getirildi. Karar, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanlığı tarafından yapılan toplantının ardından açıklandı.

Siyasette koltuklar çoğu zaman sadece bir makam değildir; aynı zamanda tempo, kriz yönetimi, ekip uyumu ve teşkilat motivasyonunun da merkezidir. Hele ki kongreye giderken yapılan değişiklikler, sıradan bir nöbet değişimi olarak görülmez. Çünkü kongre süreçleri partilerin kendi iç muhasebesini yaptığı, geleceğe dair yön çizdiği dönemlerdir.

Alanya siyaseti yıllardır hareketlidir. Her parti kendi tabanını diri tutmaya, teşkilatını güçlü göstermeye çalışır. Bu nedenle ilçe başkanlıkları, sadece tabela görevi değildir; sahayı okumak, üyeyi dinlemek, seçmeni ikna etmek ve genel merkezin beklentisini yerelde karşılamak gibi ciddi sorumluluklar taşır.

Şimdi gözler yeni ilçe başkanı Hasan Cantürk’te olacak. İlk sınav ise çok uzak görünmüyor. 5 Temmuz’daki kongre süreci, sadece bir takvim tarihi değil; teşkilatın birlik görüntüsü verip veremeyeceğinin de göstergesi olacak.

Bir yandan da görevinden ayrılan Mustafa Sünbül’e geçmiş olsun dileklerimizi iletmek gerekir. Siyaset yoğun bir maraton; bazen insan plan yapıyor ama hayat farklı kararlar aldırıyor. Kalın sağlıcakla.