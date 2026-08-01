Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerini adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Araştırmacı ve yazar Sunay Akın'ın öncülüğünde hayata geçirilen kültür mekanında, 1860'lar ile 1980'li yıllar arasındaki döneme ait yaklaşık 3 bin antika oyuncak sergileniyor.

FARKLI ÜLKELERDEN NADİR ESERLER

Müze koleksiyonunda Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya gibi ülkelerden getirilen özel parçalar dikkat çekiyor. Sanayi Devrimi'nin ardından kurulan ilk fabrikaların bantlarından çıkan oyuncaklar ve nadir bulunan tarihi bebek evleri, Avrupa'nın önde gelen müzelerindeki örnekleri aratmıyor. Aktarılan bilgilere göre, sergilenen eserler yetişkinleri kendi çocukluk yıllarına götürürken, yeni nesillere de geçmişin oyun kültürünü yakından tanıma imkanı sunuyor. Ayrıca kültür merkezinde 3 yaş ve üzeri çocuklar için bireysel veya gruplar halinde katılabilecekleri eğitici atölye çalışmaları düzenleniyor.

ZİYARETÇİLER İÇİN OYUNCAK MÜZESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Oyuncak müzeleri, yalnızca eski eşyaların sergilendiği alanlar olmanın ötesinde, toplumların sosyolojik gelişimini ve üretim teknolojilerindeki değişimi yansıtan önemli kültür köprüleri olarak kabul ediliyor. Antalya'daki bu merkez de çocukların zihinsel gelişimini destekleyen atölyeleriyle, pasif bir sergi alanından ziyade aktif bir öğrenme ortamı işlevi görüyor. Uzmanlar, bu tür mekanların kuşaklar arası iletişimi güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

Tatil amacıyla Kayseri'den Antalya'ya gelen Hanifi Saydam, şehir turu sırasında keşfettikleri müzeye ilişkin izlenimlerini paylaştı. Saydam'ın aktardığına göre, mekanın hem ücretsiz olması hem de zengin içeriği aileler tarafından büyük beğeni topluyor. Kendi çocukluklarına dokunan çizgi film kahramanlarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saydam, Antalya'ya yolu düşen herkese bu nostaljik mekanı ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.