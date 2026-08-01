Alanya'nın Tepe Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla hızla bölgeye sevk edildi.

Yetkililerin aktardığına göre, alevlerin yayılmasını önlemek için hem havadan hem de karadan eş zamanlı operasyon yürütülüyor. Söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı katılıyor. Ayrıca sahada çok sayıda teknik personel ile orman işçisinin görev yaptığı bildirildi.

YANGININ YAYILMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER

Bölgedeki coğrafi yapı ve hava durumu, alevlerin kontrol altına alınma sürecinde kritik rol oynuyor. Ekipler, yangının çevreye veya daha geniş bitki örtüsüne sıçramaması için stratejik noktalarda yoğun çaba harcıyor.

ORMAN YANGINLARINA NASIL HIZLI MÜDAHALE EDİLİYOR?

Akdeniz Bölgesi'nde rüzgar ve nem oranındaki ani değişimler, orman yangınlarının yayılma hızını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, ormanlık alanlardan duman yükseldiğini gören vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarının, erken müdahale için hayati önem taşıdığını vurguluyor. İlk dakikalarda yapılan doğru ihbarlar sayesinde hava araçlarının ve arazözlerin bölgeye hızla ulaşması sağlanarak olası büyük tahribatların önüne geçiliyor.