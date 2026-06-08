Bazı geceler vardır; sadece bir tören değildir, yıllar sonra bile insanların hafızasında sıcak bir tebessüm olarak kalır. Hamit Özçelik İlkokulu'nun 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyet gecesi de işte tam böyle bir geceydi.

Çocukluk, insan hayatının en saf ve en güzel dönemlerinden biridir. İlk okul sıraları, ilk arkadaşlıklar, ilk öğretmenler ve ilk başarılar... Yıllar geçse de unutulmayan anılar arasında yerini alır. İşte bu yüzden ilkokul mezuniyeti, sadece bir okuldan ayrılış değil; çocukluğun en güzel sayfalarından birinin kapanıp yeni bir sayfanın açılmasıdır.

Hamit Özçelik İlkokulu'nda düzenlenen mezuniyet gecesi de sıradan bir veda programı olmadı. Öğrenciler aylar boyunca emek verdi, hazırlandı, heyecanlandı. Ancak gecenin en büyük sürprizi onları bekliyordu.

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Zakkum'un sahneye çıkmasıyla salonda adeta bir sevinç fırtınası esti. Çocukların gözlerindeki şaşkınlık ve mutluluk görülmeye değerdi. Belki de yıllar sonra mezuniyet gecelerini hatırladıklarında ilk akıllarına gelecek an, Zakkum'u sahnede gördükleri o saniyeler olacak.

Ve ardından "Hatıran Yeter"...

Normalde ayrılıkları anlatan bu şarkı, o gece bambaşka bir anlam kazandı. Öğrenciler, aileler ve öğretmenler aynı şarkıda buluştu. Kimi gözyaşlarını gizlemeye çalıştı, kimi çocuklarının büyüdüğünü ilk kez o an fark etti. Çünkü bazı şarkılar sadece kulaklara değil, doğrudan kalbe dokunur.

Bu güzel organizasyonun arkasında okul yönetiminin ve öğretmenlerin büyük emeği vardı. Ayfer Yılmaz, Mustafa Oğuz ve Zeliha Akkılıç öğretmenlerin öğrencilerine unutamayacakları bir gece armağan etmesi takdiri hak ediyor. Müdür Yardımcısı Belkıs Ergün'ün de ifade ettiği gibi, amaç çocukların eğitim hayatındaki bu önemli dönüm noktasını unutulmaz kılmaktı.

Görünen o ki bunu başardılar.

Günümüzde çocukların hafızasında yer edecek güzel anılar bırakmak her zamankinden daha değerli. Çünkü teknoloji değişiyor, zaman hızla akıp gidiyor ama insanın kalbinde yer eden anılar hep aynı sıcaklığını koruyor.

Yıllar sonra bu öğrenciler büyüyecek, farklı şehirlere gidecek, farklı meslekler seçecek. Belki birbirlerini uzun süre göremeyecekler. Ama bir yerde "Hatıran Yeter" çaldığında, Hamit Özçelik İlkokulu'nun o mezuniyet gecesi gözlerinin önüne gelecek.

Ve işte o zaman anlayacaklar ki; bazı geceler gerçekten ömür boyu unutulmuyor.

Hatıran yeter mi bilinmez ama o gecenin hatırası, bu çocuklara bir ömür yetecek gibi görünüyor. Kalın sağlıcakla.