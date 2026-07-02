Temmuz geldi mi Alanya'da deniz kadar yaylalar da konuşulmaya başlar. Bir tarafta sahilde bunalanlar, diğer tarafta serinliğin peşine düşenler... Çünkü bizim buralarda yazın iki adresi vardır; biri Akdeniz'in mavisi, diğeri Toroslar'ın yeşili.

İşte bu yüzden Kızılova Yaylası'nda düzenlenecek 9. Yayla Şenliği sadece bir eğlence programı değildir. O gün oraya çıkanlar aslında geçmişleriyle buluşacak, çocukluklarını hatırlayacak, komşularıyla aynı sofraya oturacak, aynı türküye eşlik edecek.

Teknolojinin insanları birbirinden uzaklaştırdığı bir dönemde, yayla şenlikleri tam tersine insanları yan yana getiriyor. Telefon ekranına değil, birbirinin yüzüne bakan insanların olduğu ender günlerden biri oluyor.

Eskiden yaylaya çıkmak bir ihtiyaçtı. Şimdi ise biraz özlem, biraz nefes alma, biraz da kültürümüzü yaşatma meselesi...

Şenliklerde oynanan halk oyunları, yapılan geleneksel yarışmalar, seçilen ağalar, kurulan sofralar... Bunların her biri aslında gelecek nesillere bırakılan birer kültürel miras.

Bu yıl sahneye çıkacak İsmail YK elbette gençlerin heyecanını artıracaktır. Ancak bana göre o günün asıl yıldızı yine Toroslar olacak. Çam kokusu olacak, serin esen rüzgâr olacak, yıllardır aynı meydanda buluşan insanların gülümsemesi olacak.

Gümüşkavak Mahallesi Muhtarı Yücel Sezel ve organizasyonda emeği geçen herkesi de kutlamak gerekiyor. Çünkü bu tür etkinlikleri düzenlemek kolay değil. Günlerce süren hazırlık, büyük emek ve ciddi fedakârlık istiyor. Ama sonunda ortaya çıkan tablo buna fazlasıyla değiyor.

Alanya sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Alanya'nın ruhu yaylalarında gizlidir. O ruhu yaşatan da işte bu şenliklerdir.

Belki de bu pazar yapılacak en güzel şeylerden biri; arabaya binip Kızılova'nın yolunu tutmak...

Bir bardak yayla ayranı içmek...

Bir gözleme yemek...

Bir türkü dinlemek...

Ve kalabalığın içinde eski bir dosta rastlayıp, "Nerelerde kaldın?" diyebilmek...

Çünkü bazen en güzel tatil, kilometrelerce uzağa gitmek değil; özünü hatırlayabileceğin bir yayla meydanında bulunmaktır.

Şimdiden Kızılova Yayla Şenliği'nin birlik, beraberlik ve dostluk içinde geçmesini diliyorum. Dilerim bu güzel gelenek yıllarca devam eder ve Alanya'nın kültürel hafızasında yaşamayı sürdürür. Kalın sağlıcakla.