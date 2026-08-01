Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinde eğitim gören ara sınıf öğrencilerinin öğrenim ücretlerine yönelik artan şikayetler üzerine harekete geçti. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın imzasıyla kurumlara gönderilen resmi yazıda, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için belirlenen zam sınırına kesinlikle uyulması istendi.

Karara göre, hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri dışındaki kademelerde yapılacak ücret artış oranı yüzde 25'i aşamayacak. Özvar'ın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden kuruma ulaşan çok sayıda ihbarda, bazı üniversitelerin bu kuralı ihlal ettiği tespit edildi.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE YENİ YAZI GÖNDERİLDİ

Kurumlara iletilen uyarı metninde, belirlenen zam oranının aşıldığı ve güncel öğrenim ücretlerinin resmi internet sitelerinde şeffaf şekilde yayımlanmadığı vurgulandı. Öğrenci mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla, YÖK Genel Kurul Kararı çerçevesinde ivedilikle işlem yapılması talep edildi. Başkan Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede kurumların usul ve esaslara eksiksiz uyması gerektiğini bildirdi.

YÜZDE 25 SINIRINI AŞANLARA KARŞI NE YAPILMALI?

YÖK'ün süreci yakından takip edeceğini duyurması, fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan öğrenciler için resmi itiraz yollarının aktif çalıştığını gösteriyor. Üniversitelerin mevzuata aykırı şekilde yüzde 25'in üzerinde zam talep etmesi veya güncel ücret tablosunu kamuoyundan gizlemesi durumunda, öğrencilerin ve velilerin CİMER üzerinden şikayet kayıtları oluşturmaya devam etmesi YÖK'ün denetim mekanizmasını doğrudan harekete geçiriyor.