Alanya'dan çıkarak müzik dünyasında adından söz ettiren rap sanatçısı Konfezar, usta isim Defkhan ile ortak imza attığı yeni projesiyle dinleyicilerin karşısına çıktı. Klasik hip hop altyapılarını modern tınılarla harmanlayan 'LEGACY' isimli şarkı, dijital müzik platformlarında yayımlanmasının ardından kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Antalya Ekspres'te yayımlanan habere göre, yeni çalışma Spotify'ın en çok takip edilen New Music Friday ve Knockout gibi listelerine ilk sıralardan giriş yaptı. Şarkının video klibi ise YouTube başta olmak üzere çeşitli video paylaşım platformlarında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ YÜKSELİŞ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Alanya'nın son dönemde sadece turizm ve tarımla değil, kültür sanat alanında da ulusal çapta ses getiren yetenekler çıkarması kamuoyunun ilgisini çekiyor. Özellikle dijital müzik servislerinin sağladığı erişim kolaylığı, yerel sanatçıların ana akım listelerde kalıcı yer edinmesine ve ulusal başarılar elde etmesine olanak tanıyor.

Projenin gördüğü ilgiyi değerlendiren Konfezar, şarkının yayımlandığı andan itibaren çok iyi bir ivme yakaladığını belirterek, böylesine büyük bir çalışmada yer almaktan duyduğu mutluluğu aktardı. Sanatçı, Defkhan ile gerçekleştirdikleri bu iş birliğinin sadece bir şarkıdan ibaret olmadığını, rap kültürüne dair bakış açılarını yansıttığını ifade etti.

Daha önce 'Destan' ve 'Kapak Olsun Cypher Version' isimli projeleriyle dikkat çeken genç sanatçı, kariyer basamaklarını istikrarlı bir şekilde tırmanmaya devam ediyor. Özellikle YouTube platformunda bir milyondan fazla dinlenmeye ulaşan 'Destan' adlı teklisi, sanatçıya 2023

Yılının En İyi Çıkış Yapan Rap Sanatçısı Ödülü'nü kazandırmıştı.