Antalya'da Antalyaspor Spor Salonu'nda bir araya gelen milli sporcular ve sporseverler, Türk Kızılay koordinasyonunda kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Hastanelerde tedavi gören vatandaşlara destek olmak amacıyla düzenlenen organizasyona, şampiyon sporcular ve antrenörler yoğun katılım gösterdi.

Muaythai Milli Takımlar Baş Antrenörü Yasin Urlu'nun açıklamalarına göre, söz konusu bağış kampanyası 2021 yılından bu yana aralıksız devam ediyor. Her üç ayda bir organize edilen ve sporcu ailelerinin de destek verdiği etkinliklerin yaklaşık yirmincisi tamamlandı. Urlu, elde edilen kan ünitelerinin hastalar için kritik önem taşıdığını vurgulayarak organizasyonların büyüyerek süreceğini bildirdi.

ŞAMPİYON SPORCUDAN TOPLUMSAL ÇAĞRI

Etkinlikte yer alan 26 yaşındaki 2020

Dünya Muaythai Şampiyonu Ahmet Ertekin, bağış noktasına öğrencileri ve antrenörleriyle birlikte geldiğini aktardı. Toplumsal duyarlılığın artması gerektiğine işaret eden genç şampiyon, tek bir kan ünitesinin dahi insan hayatını kurtarabileceğini hatırlattı.

DÜZENLİ KAN BAĞIŞI NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlar, sağlıklı bireylerin düzenli aralıklarla kan vermesinin hem toplumsal stokların korunması hem de acil durumlarda can kayıplarının önlenmesi için hayati olduğunu belirtiyor. Kızılay'ın belirlediği standartlara göre kan bağışçıları, her bağıştan sonra belirli bir süre dinlenerek yılda birden fazla kez bu yardımlaşma hareketine katılabiliyor.