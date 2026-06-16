ÖNCE STK'lardan yani sivil toplum kuruluşlarından başlayalım...

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) misal...

Dün itibarıyla resmi internet sitesinden edindiğim bilgilere göre 6 bini aşkın üyesi var...

Bu anlamda resmi internet sitesindeki cümle aynen şöyle:

"Odamız, altı bini aşkın üyesi, modern altyapısı ve başarılı çalışmaları ile ilçemizin en önemli sivil toplum örgütü ve kurumlarından birisi haline gelmiştir"…

Çok doğru...

Buna kimsenin en küçük itirazı olmaz, olamaz...

ALTSO, gerçekten bu memleketin önemli ve devasa bir sivil toplum kuruluşu...

Peki, yapısal anlamda böylesine önemli ve devasa bir sivil toplum kuruluşu, yönetimsel anlamda ne durumda...

Sizi bilmem ama gönül rahatlığı içinde "Çok iyi durumda" ya da "İyi durumda" diyemiyorum şahsen...

Eray Erdem Başkanlığındaki ALTSO son ilk yıldır hep sınıfta kalıyor...

Geçmiş dönemleri mumla arıyor yani...

Bu bir...

Gelelim siyaset dünyasına...

Adalet ve Kalınma Partisi (AK Parti)...

Yaklaşık 24 yıldır tek başına iktidarda...

İlki 2014-2015, ikincisi ve en uzunu 2015-2023 yılları arasında olmak üzere kesintisiz ve kesintili dönemlerle toplamda yaklaşık 8 yıl 9 ay Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten, halen Antalya Milletvekili olarak aktif siyasete devam eden Mevlüt Çavuşoğlu'nu, teşekkürlerimizi sunarak özel bir tarafa ayıralım...

İlçe başkanlığı düzeyinde Mustafa Berberoğlu, Hüseyin Güney gibi başarılı isimlerin ardından görevi Mustafa Toklu devraldı...

Kendinden önceki usta siyasetçileri asla aratmadı...

Genç yaşına rağmen, görevinin hakkını fazlasıyla verdi...

Belediye başkan adayı olabilmek için görevinden istifa etmesinin ardından yerine mevcut Başkan Mehmet Şarani Tavlı geldi...

12 Eylül 2023 tarihinden bu yana ilçe başkanı olarak görev yapıyor...

Ancak...

Kendisi önceki başkan olan Mustafa Toklu'nun ortaya koyduğu performansın "Pe" sine bile yaklaşamadı...

Son tahlilde AK Parti Alanya'da da gelen gideni mumla aratıyor...

İnanmayan varsa çıksın sokağa, kendi kendine mini bir anket yapsın...

Göreceksiniz, üç aşağı beş yukarı aynı sonuç çıkacak...

Nokta...

Anahtar Parti'den İzmir çıkarması

ANAHTAR Parti Alanya İlçe Teşkilatı tarafından Alanya'dan İzmir'e adeta çıkarma yapıldı...

Genç ve başarılı İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu’nun İzmir’de Aziz Türk Milleti’ne hitabını büyük bir heyecan, gurur ve inançla dinledik...

İzmir'de sadece bir mitinge değil, milletimizin hafızasına, tarihine ve istikbaline sahip çıkmaya geldik...

Bugün buraya; ilk kurşunla işgale meydan okuyan Hasan Tahsin olmaya geldik...

Vatan uğruna canını feda eden kahraman polisimiz Fethi Sekin olmaya geldik...

Teröre karşı dimdik duran, umut ve tebessümün adı Aybüke Yalçın olmaya geldik...

Türk gençliğinin onurlu sesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu olmaya geldik...

Türk milletinin birlik ve dirliği için mücadele eden Sinan Ateş olmaya geldik...

Bizler; geçmişinden güç alan, bugününe sahip çıkan ve yarınlarını inşa etmeye kararlı bir milletin evlatlarıyız...

Türkiye'nin umudu, milletin iradesi ve devletin bekası için yürüdüğümüz bu kutlu yolda; yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan mücadelemizi sürdüreceğiz...

İzmir'den yükselen ses, Türkiye'nin yarınlarına umut olacaktır...

Ne mutlu Türk'üm diyene"...

Başkan Akkuş, fark yaratmaya devam ediyor...

Nokta...

Bohhem Restoran büyük keyif veriyor

ALANYA'NIN nezih mekanlarından Bohhem Restoran, profesyonel ekibiyle hizmet verirken, kalitesiyle dikkat çekmeye devam ediyor...

Bohhem Restoran'ın işletmesini devralan Sılacan Arslan, kaliteyi asla tesadüflere bırakmadıklarını ifade ederken, "Malzeme seçiminde nasıl son derece titiz davranıyorsak, birlikte çalışacağımız personel seçiminde de son derece titiz davranıyoruz...

Hizmet sektöründe profesyonel elaman bulmak zor olsa da biz Bohhem Restoran olarak güzel bir ekip kurduk...

Gerek mutfağımızda gerek salonda çalışan tüm personelimiz, işinde profesyonel olmuş isimler...

İşinin ehli isimlerle kaliteli hizmet vermek bizi son derece mutlu ediyor...

Misafirlerimizin memnuniyeti, bizim gurur kaynağımız...

Tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...

Alanya'nın sevilen sanatçılarının da sahne aldığı Bohhem Restoran, eşsiz manzarası ile keyif vermeye devam ediyor...

Nokta...

AK Parti Alanya'da yapılanma sürüyor

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı, mahallelerde yapılanmasını sürdürüyor...

Son görevlendirme ile ilgili bilgi veren AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Semih Ersoy, "AK Parti İlçe Başkanımız sayın Mehmet Şarani Tavlı ve Gençlik Kolları Başkanlığımızın tensipleriyle, Türkler Mahallesi Gençlik Kolları Mahalle Başkanlığı görevine sayın Harun Ersoy atanmıştır...

Kendisine mazbatasını takdim ederek yeni görevinde başarılar diledik...

Görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz"...

Alanya siyaseti önümüzdeki günlerde daha da ısınacak gibi görünüyor...

Nokta...



GÜNÜN KARNESİ

ALANYA'DA spor dünyasının genç, başarılı ve sevilen isimlerinden olan, elindeki kısıtlı imkanlara rağmen asla pes etmeden her türlü zorlukları aşarak başarılara imza atmayı bilen, güler yüzü ve sevecen tavırlarıyla gönüllerde taht kuran, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle spor camiasında örnek olarak gösterilen, Alanya Belediyespor Kulüp Müdürü ve menajeri Serdar Esen'e...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ