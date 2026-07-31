Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre B12 blokta yaşayan Z.S.'nin yanına eski erkek arkadaşı Ramazan B. geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından genç kadın kapıyı kapatarak dairesine girdi.

Benzin döküp ateşe verdi

İddiaya göre kısa süre sonra yeniden binaya gelen Ramazan B., daire kapısını yumruklayarak tehditlerde bulundu. Daha sonra yanında getirdiği benzin bidonundaki yakıtı kapının önüne döken şüpheli, ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Bir anda yükselen alevler apartmanda paniğe neden olurken, kapıyı saran yangın nedeniyle dairede bulunan genç kadın ile küçük çocuklar büyük korku yaşadı.

Apartman sakinleri yardıma koştu

Yaşanan olayın ardından Z.S., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Gürültüyü ve dumanı fark eden apartman sakinleri de dışarı çıkarak yangını söndürmek için müdahalede bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı kontrollerin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Deliller incelendi

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kapı önünde bulunan benzin bidonu ile çakmak üzerinde parmak izi ve delil çalışması yaptı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken, elde edilen bulgular soruşturma dosyasına eklendi.

Şüpheli aranıyor

Olayın ardından genç kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kaçan Ramazan B.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.