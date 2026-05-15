Alanya’da sporun geleceğini omuzlarında taşıyan gençler yetişmeye devam ediyor. Bu gençlerin arkasında ise işini sevgiyle yapan, disiplinle çalışan ve çocuklara sadece spor değil karakter de kazandıran antrenörler var. İşte onlardan biri de Doğuş Taekwondo Fight Academy…

2026 yılı ikinci dönem kemer sınavını başarıyla tamamlayan kulüp, hem sporcuların heyecanına hem de ailelerin gururuna sahne oldu. Kulüp Başkanı ve Antrenörü Muhammet Doğukan Perk, yıllardır verdiği emeklerin karşılığını öğrencilerinin gözlerindeki mutlulukta buluyor.

Akdeniz Üniversitesi mezunu olan ve beden eğitimi öğretmeni kimliğiyle gençlere örnek olan Perk, kardeşi Bedirhan Dinçer Perk ile birlikte Alanya’da tekvandoya yeni bir heyecan kazandırıyor. İki kardeşin ortak noktası ise yalnızca antrenörlük değil; aynı zamanda milli sporcu olmaları. Yani onlar, kürsünün heyecanını da, madalya ağırlığını da, ayakta alkışlanmanın gururunu da çok iyi biliyor.

Başarı hikâyelerinin önemli isimlerinden biri de Almanya’dan ülkemize gelen hocaları Cevdet Mutlu… Yılların tecrübesini Alanya’daki genç sporcularla paylaşan Mutlu, iki kardeşin her zaman yanında olmuş. Onlar da yeni kurdukları spor kulüplerinde hocalarına duydukları vefayı her fırsatta dile getiriyor.

Bugün spor salonlarında sadece tekme atan çocuklar yok…

Disiplini öğrenen, saygıyı kavrayan, özgüven kazanan çocuklar var.

Her kemer sınavı aslında yalnızca bir kuşak değişimi değil; biraz emek, biraz sabır, biraz da ailelerin gözlerindeki mutluluk demek.

Bu mutluluğu yaşayanlardan biri de benim oğlum Gökdeniz oldu. Sarı kuşağını alırken gözlerindeki heyecanı görmek tarif edilemezdi. Bir baba olarak gururlandım. Çünkü spor, çocuklara sadece madalya değil; mücadele etmeyi, düşüp yeniden kalkmayı ve hedef koymayı öğretiyor.

Muhammet Doğukan Perk, Bedirhan Dinçer Perk ve hocaları Cevdet Mutlu’nun hedefi büyük:

Alanya’dan yeni milli sporcular yetiştirmek…

Ve görünen o ki bu azimle, bu disiplinle ve bu aile ortamıyla Alanya tekvandosunun geleceği oldukça parlak.

Belki bugün sarı kuşak takan çocuklar…

Yarın ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek. Kalın sağlıcakla