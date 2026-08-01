Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında hileli ürünler listesini güncelledi. Yapılan son laboratuvar incelemelerine göre, piyasada doğal sızma olarak satılan üç farklı zeytinyağı markasında mevzuata aykırı içerik tespit edildi.

Bakanlık yetkililerinin aktardığına göre, söz konusu zeytinyağlarına daha düşük maliyetli tohum yağları karıştırıldığı anlaşıldı. Bu durum resmi kayıtlara aynı değeri taşımayan madde eklenmesi olarak yansıdı. Gıda mevzuatında tağşiş olarak tanımlanan bu işlemle, hem tüketici sağlığının riske atıldığı hem de ürünün ekonomik değerinin düşürüldüğü vurgulandı.

HİLELİ ÜRÜNLER SARI LİSTEDE

Bakanlık tarafından yayımlanan ve standartlara uymayan firmaların yer aldığı güncel sarı listede üç marka ifşa edildi. Açıklanan firma ve ürün bilgileri şu şekilde sıralandı: VLKN

Tarım Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi üretimi Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı, Balçiftliği Gurme Şarküteri üretimi Bal Çiftliği Gurme Sızma Zeytinyağı ve PEG Gıda Pazarlama ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi üretimi ALİN

Naturel Sızma Zeytinyağı.

TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ

Zeytinyağında tohum yağı karıştırılması, sektörde en sık karşılaşılan gıda hileleri arasında yer alıyor. Tüketicilerin şüpheli durumlarda ürünleri doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığının güvenilir gıda platformu üzerinden sorgulayabileceği belirtiliyor. Etiket fiyatı piyasa ortalamasının çok altında olan ürünlere karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

Gıda ürünlerinde taklit ve tağşişin önüne geçmek için gerçekleştirilen denetimlerin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.