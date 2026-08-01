Sosyal medyada "danwin888" kullanıcı ismiyle tanınan ve dünya çapında yaptığı sıra dışı sokak atlayışlarıyla bilinen Denis Lichman'ın yeni durağı Antalya oldu. Antalya Körfez'in aktardığına göre, Muratpaşa ilçesinde bulunan MarkAntalya AVM önünde aniden kendini sert zeminlere ve eşyaların üzerine bırakan fenomen, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

GÖSTERİ SIRASINDA NELER YAŞANDI?

Lichman'ın alışveriş merkezi önündeki atlayışları sırasında bölgede bulunan bir kağıt toplama aracının üzerine de atladığı bildirildi. Beklenmedik bu hareket üzerine aracın sahibi olan çocuğun korkarak olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi. Uyarıları dikkate almadan gösterisine devam eden fenomenin o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

DENİS LİCHMAN KİMDİR?

Daha önce Hayrettin'in sunduğu "Kaos Show" adlı programa iki kez katılarak Türkiye'de de tanınırlık kazanan Denis Lichman, farklı ülkelerde kalabalık alanlarda yaptığı benzer hareketlerle biliniyor. MarkAntalya AVM çevresinde kısa sürede büyük bir kalabalık toplanmasına yol açan bu son gösterinin ardından, çok sayıda kişi fenomenle fotoğraf ve video çektirmek için sıraya girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla etkileşim alırken, Lichman'ın sokak ortasındaki tehlikeli hareketleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.