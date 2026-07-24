24 Temmuz, sadece takvimde yer alan özel bir gün değil; gerçeğin peşinden koşan, halkın haber alma hakkını savunan gazetecilerin mücadelesini hatırlatan anlamlı bir tarihtir.

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği ve Dimçayı Anadolu Köyü Restoran'ın ev sahipliği yaptığı buluşma da bu anlamı bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı sofrada buluşan gazeteciler ve kent protokolü, yalnızca bayram kutlamadı; yerel basının geleceğini, mesleğin sorunlarını ve çözüm yollarını da konuştu.

Özgür basın, güçlü demokrasinin temelidir. Ancak bu gücün ayakta kalabilmesi için yerel medyanın ekonomik olarak desteklenmesi, gazetecilik mesleğinin itibarının korunması ve meslek yasasının hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.

Dimçayı'nın doğal güzelliği içinde verilen bu birlik mesajı, aslında Alanya'nın ortak sesiydi. Çünkü güçlü bir şehir, ancak güçlü bir yerel basınla geleceğe güvenle yürüyebilir.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın, mesleğini onurla sürdüren tüm basın emekçilerine umut, dayanışma ve özgürlük getirmesi dileğiyle… Kalın sağlıcakla.