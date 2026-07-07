Şehir hayatının telaşı içinde çoğu zaman unuttuğumuz bir gerçek var; bizi biz yapan değerler, en çok da yaylalarda yaşatılıyor. Gümüşkavak Yaylası'nda düzenlenen 9. Kızılova Yayla Şenliği de bunun en güzel örneklerinden biri oldu.

Binlerce insanın aynı meydanda buluşması, çocukların geleneksel oyunlarla tanışması, büyüklerin eski dostlukları tazelemesi ve yöresel kültürün yeni nesillere aktarılması, bu tür organizasyonların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ağalık seçiminin heyecanı, halk oyunlarının coşkusu ve İsmail YK konserinin oluşturduğu atmosfer, şenliğe ayrı bir renk kattı.

Kızılova Yayla Şenliği Ağası seçilen Saime Sipahioğlu'nu tebrik ederken, böylesine anlamlı bir organizasyonda emeği geçen herkesi de kutlamak gerekiyor. Çünkü bu şenlikler sadece bir eğlence değil; geçmişle gelecek arasında kurulan güçlü bir köprüdür.

Dileğimiz, Kızılova Yayla Şenliği'nin uzun yıllar aynı coşku ve birlik ruhuyla devam etmesi, Alanya'nın kültürel mirasını yaşatmaya devam etmesidir. Kalın sağlıcakla.