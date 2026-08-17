​Değerli Okurlarım,

​Malumunuz, son dönemde sağlıkla ilgili oldukça zorlu bir mücadeleden geçiyorum. Üstünüze afiyet, Allah kimseye yaşatmasın; gerçekten çok ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldım. Safra kesemde bulunan taşların iltihaplanması ve sürecin son raddeye dayanması nedeniyle ne yazık ki doğrudan ameliyata da alınamadım.

​Ağrılarla kıvrandığım o süreçte, Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde 3-4 gün adeta yaşam mücadelesi verdim. İlk etapta sorunun ne olduğu tam anlaşılamadığı için ciddi bir acı ve belirsizlikle baş başaydım. Sadece ağrı kesicilerle ayakta durmaya çalışıyordum ancak bu öyle bir ağrı ki... İnsana duvarları tırmandırıyor; ne yatabiliyorsunuz, ne oturabiliyorsunuz ne de yerinizde durabiliyorsunuz. Ağrının şiddetinden tansiyonum küçük 14-15’lere, büyük ise 20’lere kadar fırladı.

​Bir Teşekkür ve İyileşme Süreci

​A’dan Z’ye tüm testler yapılmasına rağmen safra kesesindeki iltihap bir türlü tespit edilememişti. Tam o kritik anda acil servisteki Banu Hanım devreye girdi ve "Hemen genel cerrahı çağırıyorum, bir de onlar baksın" diyerek süreci hızlandırdı. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum.

​Sağ olsun, Genel Cerrahi Uzmanımız Dr. Ebru Davran bekletmeksizin gelip beni muayene etti. Derhal ultrasona alarak iltihabı tespit etti ve zaman kaybetmeden yatışımı verdi.

​Tam 5-6 gün boyunca yeme-içme tamamen kesildi; yalnızca serum, yoğun antibiyotik tedavisi ve ağrı kesicilerle beslendim. Hayatımın en zorlu anlarından biriydi fakat en azından o dayanılmaz ağrılarım kontrol altına alınabilmişti. Bu zorlu yatış sürecinde, hastanede yattığım süre boyunca bana büyük moral ve destek veren Hemşire Selahattin Ay Bey’e de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Güler yüzü ve ilgisi böyle anlarda insana gerçekten güç veriyor.

​gün Dr. Ebru Hanım’ın kontrolünde yavaş yavaş mideyi ve safra kesesini yormayacak şekilde sıvı tüketimine, bisküvi ve çaya geçebildim. 7. günde ise taburcu edildim.

​Şimdilik ameliyatım Kasım ayı için planlandı. O zamana kadar iltihabın tamamen kuruması hedefleniyor. Ben de bu süreçte beslenmeme, diyetime dikkat ederek; yağlı ve kızartma türü gıdalardan uzak durup tedaviye elimden gelen tüm desteği vereceğim.

​Madalyonun Diğer Yüzü: Alanya'nın Yükünü Taşıyamayan Sağlık Sistemi

​Gelelim işin bireysel boyutundan çıkıp hepimizi ilgilendiren asıl toplumsal sorununa...

​Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi mimari ve fiziksel olarak güzel, büyük bir tesis. Ancak yaz sezonunun gelmesi, turizm hareketliliği, yerli-yabancı tatilcilerin akını ve kentimizin aldığı yoğun göçle birlikte hastanede iğne atsanız yere düşmüyor.

​Acil serviste bizzat şahit olduğum manzaralar düşündürücüydü:

​Yetersiz Kapasite: Tek bir sedyede bir saat içinde 10-15 hastanın sırayla muayene edildiğine gözlerimle şahit oldum.

​Koridorlara Taşan Yoğunluk: Damar yolum açıldıktan sonra sedyeden kaldırılıp koridorda bekletilmek zorunda kaldım; çünkü yerime hemen başka bir acil hasta getirildi.

​Aksayan Acil Hizmeti: Acil servis, adeta acil olmaktan çıkmış; randevulu sistem gibi uzun kuyrukların oluştuğu bir bekleme alanına dönüşmüş durumda.

​Ertelemeler: Yoğunluk nedeniyle ameliyatlar aylar sonrasına erteleniyor.

​Gerçekle Yüzleşmek Lazım:

Alanya artık eski sakin tatil beldesi değil; kontrolsüz bir nüfus artışı ve göç dalgasıyla karşı karşıya. Şu anki mevcut potansiyele ve sağlık yüküne bakıldığında, Alanya’mıza bu ölçekte en az 5 hastane daha gerekiyor. Kentin altyapısı ve mevcut hastane kapasitesi bu yükü taşımakta son derece zorlanıyor.

​Görev ile Vicdan Arasındaki O İnce Çizgi

​Bazen insanlar sadece görevini yapar; "Bu benim işim" der, mesaisini tamamlar ve çekilir. Bazıları ise mesleğine kendi insanlığını, duyarlılığını ve vicdanını katar.

​İşte acil servisteki Banu Hanım, yatıştaki Hemşire Selahattin Ay ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ebru Davran tam da bunu yaptı. Onlar sadece görevlerini yapmadılar; hareketlerine vicdanlarını kattılar. Bu üç değerli insan sayesinde kendimi hastanede güvende hissedebildim. Onlara yürekten ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız.

​Yaşadığım bu zorlu süreçte vicdanıyla hareket eden tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunarken, Alanya'nın acilen çözülmesi gereken bu sağlık altyapısı sorununu yetkililerin ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

​Sağlıkla ve sevgiyle kalın.