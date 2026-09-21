ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi alan gençlere yönelik destek programına yeni eğitim öğretim döneminde de devam ediyor. Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen lisans öğrencilerine 20 bin TL eğitim desteği sağlanacak.

Geçtiğimiz yıl 10 bin TL olarak uygulanan eğitim desteğinin 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 20 bin TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı. Böylece öğrencilere sağlanan destek miktarı geçen yıla göre iki katına yükselmiş oldu.

BAŞVURULAR 23 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci 23 Eylül’de başlayacak. Başvurular 11 Ekim’e kadar devam edecek.

Öğrenciler başvurularını Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin basvuru.antalya.bel.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

20 BİN TL EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK

Başvuruların ardından öğrencilerin durumları sosyal incelemeye tabi tutulacak. Yapılacak değerlendirme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen lisans öğrencilerine 20 bin TL eğitim desteği sağlanacak.

Programla üniversite öğrencilerinin eğitim sürecindeki ekonomik yüklerinin azaltılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Eğitim desteğine başvuracak öğrencilerin ikamet adreslerinin Antalya’da bulunması gerekiyor. Ayrıca destekten yalnızca örgün öğretim programlarında eğitim gören lisans öğrencileri yararlanabilecek.

Başvuru işlemleri için öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacak.

GEÇEN YIL 10 BİN TL’YDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantısında alınan kararla eğitim desteğinin miktarı da artırıldı. Geçen eğitim öğretim döneminde 10 bin TL olan destek, yeni dönemde 20 bin TL olarak uygulanacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, 23 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında belediyenin başvuru sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.