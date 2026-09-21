Gazipaşa’da ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çobanın insan kafatasına benzeyen bir buluntu fark etmesi üzerine jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. Olay, Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkisinde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Çobanın ihbarının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, buluntunun bulunduğu alanı güvenlik altına aldı.

Jandarma ekipleri, çevrede başka bulgu veya materyal bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alanda inceleme gerçekleştirdi. Durum Cumhuriyet savcısına bildirilirken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Buluntunun niteliği ve kime ait olduğuna ilişkin kesin bilgi ise yapılacak adli incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

BULUNTU ADLİ TIP İNCELEMESİNE GÖNDERİLECEK

Ormanlık alanda bulunan kafatasının gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’nun resmi prosedürlerine göre kemik ve diş incelemelerinde materyalin insana aidiyeti ve kimliklendirmeye yardımcı olabilecek özellikleri araştırılabiliyor. Kurumun Kemik ve Diş İnceleme birimlerinde kemiklerin aidiyeti, yaş ve cinsiyet değerlendirmesinin yanı sıra ölüm zamanı ve travma bulgularına yönelik incelemeler de yapılabiliyor.

DNA İNCELEMESİ KİMLİKLENDİRMEDE ÖNEM TAŞIYOR

Kimliği bilinmeyen insan kalıntılarının incelenmesinde adli antropolojik yöntemlerin yanı sıra gerekli görülmesi halinde DNA analizlerinden de yararlanılabiliyor. Adli Tıp Kurumu’nun Biyoloji İhtisas Dairesi, kimliklendirme çalışmalarında kemik gibi biyolojik materyallerden elde edilebilen DNA profilleri üzerinde inceleme yapabiliyor. Elde edilen profil, soruşturma kapsamında mevcut karşılaştırma örnekleri bulunması halinde kimlik tespitine katkı sağlayabiliyor.

Ancak bu tür buluntularda yalnızca dış görünüşten hareketle kişinin kimliği, ölüm zamanı veya ölüm nedeni konusunda kesin sonuca varılması mümkün değil. Kemik yapısının bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi, varsa travma izlerinin incelenmesi ve ihtiyaç halinde genetik analizlerin yapılması gerekiyor. Bu nedenle Gazipaşa’daki buluntunun geçmişine ilişkin ayrıntılar, adli tıp raporu ve soruşturma kapsamında elde edilecek diğer verilerle netlik kazanacak.

DELİL ZİNCİRİ KORUNARAK İNCELEME YAPILIYOR

Adli Tıp Kurumu’nun yayımladığı resmi prosedürlerde, incelemeye gönderilecek kemik örneklerinin zarar görmeyecek şekilde muhafaza edilmesi ve mühürlü biçimde teslim edilmesi öngörülüyor. Materyalle birlikte soruşturma evrakı ve Cumhuriyet savcılığının hangi incelemelerin yapılmasını istediğini gösteren yazılar da gönderiliyor. Bu süreç, olay yerinden laboratuvara kadar delil bütünlüğünün korunması açısından önem taşıyor.

ÇEVREDEKİ DİĞER BULGULAR DA ÖNEMLİ

Benzer adli vakalarda soruşturmanın yalnızca bulunan kemik parçasıyla sınırlı kalmaması, çevredeki diğer olası kalıntı ve materyallerin de değerlendirilmesi kimliklendirme ve olayın geçmişinin aydınlatılması açısından önem taşıyor. Adli incelemelerde kemiklerdeki özellikler, varsa eski kırıklar ve travma izleri ile genetik bulgular birlikte değerlendirilebiliyor. Gazipaşa’daki olayda ise şu aşamada buluntunun geçmişine veya herhangi bir kişiyle bağlantısına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

VATANDAŞLARIN BULUNTUYA DOKUNMAMASI GEREKİYOR

İnsan kemiği olabileceğinden şüphelenilen bir materyalle karşılaşılması halinde vatandaşların buluntuya dokunmaması, yerini değiştirmemesi ve çevredeki izleri bozmadan kolluk birimlerine haber vermesi gerekiyor. Olay yerinin mümkün olduğunca ilk haliyle korunması, daha sonra yapılacak kriminal ve adli tıp incelemelerinin sağlıklı yürütülmesine yardımcı oluyor. Gazipaşa’daki soruşturmanın da adli tıp incelemesinden çıkacak sonuçlara göre şekillenmesi bekleniyor.