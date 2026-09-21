Alanya’da bir markette yaşanan hırsızlık girişimi iddiasının ardından çıkan kavgada bir çalışan bıçakla yaralandı. Okurcalar Mahallesi’nde meydana gelen olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan 3 kardeşten M.A. ile H.A. tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİAYA GÖRE ALKOL ÇALMAYA ÇALIŞTI

Olay, Okurcalar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. İddiaya göre M.A., markette bulunan içecek dolabından alkol çalmaya çalıştı. Durumu fark eden market çalışanları şüpheliye müdahale ederek M.A.’yı iş yerinden uzaklaştırdı.

İlk olayın ardından yaklaşık 10-15 dakika geçti. Bu kez M.A., kardeşleri A.A. ve H.A. ile birlikte aynı markete geri döndü. Şüpheliler ile market çalışanları arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Yaşanan arbede sırasında market çalışanı Ş.İ. (24) sırtından bıçaklandı.

YARALI ÇALIŞAN HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, yaralanan Ş.İ. için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çalışan hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

JANDARMA 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, M.A., A.A. ve H.A.’yı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden M.A. ve H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.