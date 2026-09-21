ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası, 2026 Ahilik Haftası kapsamında düzenlediği törende, esnaflık kültürüne yıllarını veren ustalar ile genç esnafı onurlandırdı. Ahilik geleneğinin temel değerleri arasında yer alan dürüstlük, alın teri, helal kazanç, ustalık, kardeşlik ve mesleğe bağlılık vurgulanırken, dört esnafa Ahilik Onur Plaketi takdim edildi.

USTALARA AHİ CÜBBESİ GİYDİRİLDİ

Yıllarını mesleğine ve Alanya esnafına adayan Mustafa Taş, Mehmet Ödev ve Ali Özer, Ahi cübbesi giydirilerek Ahilik Onur Plaketi ile onurlandırıldı. Ustaların, yalnızca mesleklerini icra eden isimler değil, aynı zamanda yılların birikimini ve esnaflık kültürünü yeni kuşaklara aktaran Ahilik temsilcileri olduğu vurgulandı.

GENÇ ESNAFA ÖZEL PLAKET

Ahilik geleneğinin geleceğe taşınmasında gençlerin rolüne dikkat çekmek amacıyla, Alanya’nın en genç esnaflarından Eren Kaya’ya da Ahilik Genç Sanatkâr Onur Plaketi verildi. Ahi cübbesi giydirilen Kaya, plaketini alırken ustaların tecrübesi ile genç kuşağın heyecanı aynı törende buluştu. Plaketleri takdim eden Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, ödül alan esnafları tebrik ederek emekleri ve esnaflık kültürüne katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

“USTALARIMIZ HAZİNEMİZ, GENÇLERİMİZ UMUDUMUZ”

Başkan Özdemir, Ahiliğin geçmiş ile gelecek arasında köprü kurduğuna dikkat çekerek, “Büyüklerimizin yıllara dayanan tecrübesi bizim en kıymetli hazinemiz, gençlerimizin heyecanı ise geleceğimizin umududur. Ahilik, bu iki değerin aynı gönülde buluşmasıdır” dedi. Törende, yıllarını mesleğine adamış ustaların emeği ve tecrübesi vefa ile anılırken, genç esnafın da Ahilik değerlerini geleceğe taşımasının önemine vurgu yapıldı.