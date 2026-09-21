Çorumspor ligin yeni ve keyif veren, cesaretli futbol oynayan bir ekibi. Bir önceki hafta Samsunspor’u deplasmanda dağıtan görüntüsü hafızamızda iken, ne yalan söyleyeyim, bende de korku yaratmıştı. Maçı analiz etmenin faydası yok, ancak Alanyaspor’un rakibinin oyununa karşı geliştirdiği savunma ve saldırı biçimi geçmiş maçlardan daha önemliydi. Sahaya çıkan, korkusuz, tek derdi savunma olmayan, Çorumspor’a hiç tereddüt etmeden kafa tutan, istatistikleri hiçe sayan, 1,5 yıldır özlediği geçiş oyunlarını tek tek sahaya yansıtan, yenilenmiş, gençleşmiş bir Alanyaspor’u izledik.

Temposunu hiç düşürmeyen, futbol oyununu ciddiye alan, seyircisi ile bir olan, rakip takıma pozisyon verse bile kalesinde gole geçit vermeyen, sağdan ve soldan gelen akan oyunda topu aldığında çok çabuk çıkan, çok koşan, çok isteyen ve sonunda iki şut çekse bile ikisini de gole çeviren, günün şanslı takımı temsilcimiz Alanyaspor..! Bazen diyoruz ya, “Golü atan maçı galip bitirir, diğerine yazık olur.” İşte öyle bir maç…

Lige 3 haftalık bir aradan önce temsilcimiz Alanyaspor, zorlu deplasmandan aldığı üç puan ile vitesi artırarak üst sıralara doğru koşmaya başladı. Ligdeki bazı takımların sürpriz sonuçlar almasından sonra birçok ekibin sıralamadaki yerlerini şimdilik çok fazla ciddiye almıyoruz, ancak deplasman fobisini yenen bir Alanyaspor’un ligde önceki yıllarda olduğu gibi inişli çıkışlı bir grafik çizeceğini biliyoruz.

Genç Arda’nın attığı gol, oyuncunun özgüveni adına sevindirici. Ancak uzun boyu ile daha neler yapacak, bunu bekliyoruz. Ümit Milli Takım’a çağrılmadan önce attığı gol oyuncuyu daha fazla motive edeceği kesin. Bundan sonraki maçlarda ülkemiz adına önemli bir isim olan ARDA’lardan sonra niye bir yenisi buradan çıkmaz mı diye soran değil, düşünen biriyim…

Hocanın bu maçta oyununu üst düzeye taşıması asla tesadüf değil. Rakip acıtan, ısıran ve saldıran bir takım ve onu savunma ile değil, saldırı ile durduracağını iyi etüt etmiş. Ancak bu demek değil ki ligdeki tüm takımlar böyle. Rakibe karşı aynı oyunu oynamak ligimizde hiç de doğru değil. Bunu yaşayarak göreceğiz.

Çorumspor 2. golü atsaydı düşüncemiz asla değişmeyecekti. Sahada “Oynamak istiyorum, puan alacağım.” diyen bir Alanyaspor vardı.

Üç haftalık ara biraz uzun olabilir ancak bazı takımlar için ciddi anlamda toparlanma dönemi olacağı kesin. Ligin altı ile üstü arasında kopma yok. Süper Lig’de bu yıl birçok takımın canının yanacağı kesin. Alınan her puanın değeri çok önemli. Geçen yıl 1 puan ile düşen ve ligde kalan takımları gördük.

Yoluna devam eden, son maçında iyi performans gösteren temsilcimiz Alanyaspor’u; Çorumspor galibiyetinden dolayı teknik ekibi, oyuncuları, yöneticileri ve iyi bir çıkış adına genç ARDA’yı kutluyor ve başarılar diliyorum.