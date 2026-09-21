ELEKTRİK faturalarında yüksek tarifeye geçiş için uygulanan yıllık tüketim sınırının düşürülmesi gündeme geldi. Mevcut 4 bin kilovatsaatlik sınırın 3 bin kilovatsaate çekilmesi halinde, Alanya’da da daha fazla konutun yüksek tarife kapsamına girmesi söz konusu olabilecek.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Genel Başkanı Mahir Ulutaş, tüketim sınırının aşağı çekilmesinin resmi bir tarife zammı yapılmasa dahi daha fazla hanenin yüksek elektrik faturasıyla karşılaşmasına yol açabileceğini ifade etti.

SINIR 3 BİN KİLOVATSAATE İNEBİLİR

Elektrikte son kaynak tedarik tarifesine geçişte esas alınan yıllık tüketim sınırı geçmiş yıllarda kademeli olarak aşağı çekildi. Daha önce çok daha yüksek seviyelerde uygulanan limit, son düzenlemelerle 5 bin kilovatsaate, ardından 4 bin kilovatsaate kadar geriledi.

Şimdi ise sınırın yıllık 3 bin kilovatsaate indirilmesi tartışılıyor. Düzenlemenin uygulanması halinde yüksek tarifeden etkilenebilecek konut sayısının artması bekleniyor.

ALANYA’DA KLİMA KULLANIMI SINIRI AŞTIRABİLİR

Düzenleme özellikle yaz aylarının sıcak geçtiği Alanya açısından önem taşıyor. Kentte klima ve diğer soğutma sistemlerinin yoğun şekilde kullanılması, hanelerin yıllık elektrik tüketimini artırabiliyor.

Dört kişilik bir hanenin aylık ortalama elektrik tüketiminin yaklaşık 230 kilovatsaat olduğu belirtilirken, bu miktar yıllık 2 bin 760 kilovatsaate karşılık geliyor. Isınma ve soğutma gibi yüksek tüketimli cihazlar hesaba katılmadığında dahi bu rakam, gündemdeki 3 bin kilovatsaatlik sınıra oldukça yakın.

“DAHA FAZLA HANE ETKİLENEBİLİR”

EMO Genel Başkanı Mahir Ulutaş, sınırın düşürülmesi halinde tüketicilerin serbest piyasa fiyatlarına daha fazla yönlendirilebileceğini savundu. Ulutaş, enerjiye erişimin temel bir hak olduğunu belirterek üretimden dağıtıma kadar kamu otoritesinin daha etkin olması gerektiğini ifade etti.

1,8 MİLYON HANE DESTEK ALDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 2026 yılının ilk yarısında yaklaşık 1,8 milyon hane, elektrik faturalarının ödenmesi amacıyla sağlanan sosyal desteklerden yararlandı.

Haberde yer alan verilere göre Nisan 2026 itibarıyla elektrik faturasının yaklaşık yüzde 15’ini enerji bedeli, yüzde 75’ini ise dağıtım bedeli oluşturdu. Son beş yılda enerji bedelindeki artış yüzde 24,5 olarak hesaplanırken, dağıtım bedelindeki artışın yüzde 880 seviyesine ulaştığı belirtildi.

GÖZLER YENİ DÜZENLEMEDE

Yıllık tüketim sınırının 3 bin kilovatsaate düşürülmesine ilişkin düzenleme henüz kesinleşmiş değil. Uygulamanın hayata geçirilmesi durumunda özellikle klima kullanımının yoğun olduğu Alanya’daki haneler açısından yıllık elektrik tüketiminin daha yakından takip edilmesi önem kazanacak.