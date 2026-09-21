Almanya’da yaşayan Afganistan uyruklu Mohammad Osman KHODJABIRDI, ailesiyle birlikte Alanya’da tatil yapmak için geldiği süreçte yaşadıklarını kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede anlattı.

KHODJABIRDI’nin iddiasına göre, kendisine Kenan B. isimli kişi tanıtıldı ve tatil organizasyonu kapsamında görüşmeler gerçekleştirildi. Müşteki, rezervasyon ve tatil süreciyle ilgili farklı tarihlerde binlerce euro ödeme yaptığını ileri sürdü.

İddiaya göre, tatil sonrasında Almanya’ya dönen KHODJABIRDI’den telefon görüşmeleri sırasında yeniden para talep edildi. Müşteki, farklı tarihlerde para transferleri gerçekleştirdiğini, daha sonra ise ödediği paraların iadesini istediğini ifade etti.

“Dolandırıldım” diyerek şikâyetçi oldu

Yaşananların ardından Alanya’da kolluk kuvvetlerine başvuran KHODJABIRDI, Kenan B. hakkında şikâyetçi olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, belgede yer alan ifadelerin müştekinin iddiaları olduğu ve soruşturma sonucunda olayın hukuki boyutunun netleşeceği belirtildi.