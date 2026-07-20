​"Yeni dünya düzeni" dediler, dünyanın düzenini altüst ettiler. Peki, sizce Türkiyemizde bir şeyler değişir mi? Allah aşkına, her şeyi normalmiş gibi gösteriyorlar; soruyorum size, bu yaşananlar normal mi?

​Akıllara zarar bir süreçten geçiyoruz. Niyet nedir? İnsanlığın psikolojisini sıfıra indirmek, kitleleri liyakatsiz, vasıfsız ve boş beyinler haline getirmek mi? Kölelik sistemini geri mi getiriyorlar? Aslına bakarsanız, zaten bu sistemin birer kölesiyiz; hiçbirimiz özgür değiliz, hepimiz kapitalizme gebeyiz. Dünya nimetleri önümüze altın tepside serilmedi, çalışmayana zaten ekmek yok. Ama artık çalışana da hak ettiği hayat yok!

​Ülkem büyük bir devalüasyon içinde ve herkes suskun... Rakamlar korkunç! Çok değil, daha 3 sene önce 600 bin TL’ye şahane bir aile evi satın alabiliyorken, bugün aynı ev 6 milyon TL olmuş durumda. 3 sene önce iyi, ikinci el bir arabayı 50 bine alabiliyorken, bugün aynı araba 500 bin TL... Sıfır araba almak ise zaten artık hayal oldu. Oysa insanların geliri bu boyutta artmadı, maaşlar komik rakamların üstüne çıkamadı. Düşünsenize; 20 bin TL maaş alınıp, 30 bin TL ev kirası istenen bir ülkede nasıl toparlanılır? Matematik kurallarının bile çöktüğü bu tabloda halk nasıl nefes alır?

​Ekonominin kalbi olan sokaklarda da durum farklı değil. Belki klişe bir söz gibi gelecek ama esnaf gerçekten kan ağlıyor, turizm ise tamamen kayıp! Şöyle dönüp 90’lara, 2000’lerin ilk yıllarına bakıyorum; o günleri bizzat dolu dolu yaşamış biri olarak bugünkü manzarayı içim acıyarak izliyorum. Eskiden kaliteli turist; giyiminden, sıktığı parfümden, oturup kalkmasından, asaletinden belli olurdu. Akşam yemeğine son derece şık, adeta bir davete gider gibi özenli kıyafetlerle gelinirdi. Şimdi ise sokaklarda plaj terlikleri, şort ve yırtık tişörtlerle geziliyor.

​Ülkemin ve göz bebeğim Alanya’mın geldiği bu duruma çok üzülüyorum. Gerek bazı esnafların yaptığı hatalar ve çarpık fiyat politikaları, gerekse üst üste yapılan yönetimsel yanlışlar ne yazık ki bizi bu vizyonsuzluğa mahkûm etti. Şimdi soruyorum sizlere: Bu zihniyetle bir şeyler gerçekten düzelir mi?

​İlahi adalet elbet tecelli etsin; kötü niyetliler yok olsun, iyilik kazansın...