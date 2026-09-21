ALANYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında gerçekleştirilen öğrenci seçme sürecinin son aşaması olan uygulama sınavlarının tamamlandığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı ortaklığında faaliyet gösteren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için Alanya Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen uygulama sınavına 89 lise ve 152 ortaokul öğrencisi olmak üzere toplam 241 öğrenci katıldı.

ÖZGÜN ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKARDILAR

İki seansta gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, kendilerine verilen problem doğrultusunda hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve el becerilerini kullanarak özgün ürünler tasarladı. Hazırladıkları ürünleri jüri üyelerine sunan öğrenciler, projelerinin tasarım ve uygulama süreçlerini anlattı. Öğrenciler böylece teknik becerilerinin yanı sıra problem çözme, üretme ve kendilerini ifade etme yeteneklerini de ortaya koydu.

36 AYLIK EĞİTİM FIRSATI

Uygulama sınavının tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde 36 ay süreyle eğitim alma hakkı kazanacak. Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü açıklamasında, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri aracılığıyla gençlerin teknoloji, yapay zeka, robotik kodlama ve benzeri alanlarda kendilerini geliştirmelerinin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi amaçlayan atölyelerle gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerinin geliştirilmesi, üretkenliklerinin desteklenmesi ve yenilikçi projeler ortaya koymalarına katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. (Mine UZUN)



Kaynak: Haber Merkezi