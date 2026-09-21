ALANYASPOR’da milli takım sevinci yaşanıyor. Turuncu-yeşilli ekibin kadrosunda yer alan 5 futbolcu, milli maçlar öncesinde ülkelerinin aday kadrolarına çağrıldı.

Alanyaspor’dan yapılan açıklamaya göre Gaius Makouta, Meschack Elia, Ianis Hagi, Ivan Cédric ve Omar Ben Ali, milli takım forması giyme fırsatı yakaladı.

5 FUTBOLCUYA MİLLİ DAVET

Turuncu-yeşilli takımın orta saha oyuncularından Gaius Makouta, Kongo Milli Takımı’nın aday kadrosuna dahil edildi. Meschack Elia ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’ndan davet aldı.

Alanyaspor’un Rumen futbolcusu Ianis Hagi de Romanya Milli Takımı’nın aday kadrosunda kendisine yer buldu.

CÉDRIC KAMERUN, BEN ALİ TUNUS U23 KADROSUNDA

Ivan Cédric, Kamerun Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrılırken, Omar Ben Ali ise Tunus U23 Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi.

Böylece Alanyaspor, milli takım döneminde farklı ülkelerden toplam 5 futbolcusunu milli takımlara gönderme gururu yaşayacak.

ALANYASPOR’DAN BAŞARI MESAJI

Turuncu-yeşilli kulüp, milli takımlarından davet alan futbolcularını kutlayarak çıkacakları karşılaşmalarda başarılar diledi.

Milli takım aday kadrolarında yer alan Alanyasporlu futbolcuların performansları, milli maç döneminde turuncu-yeşilli taraftarlar tarafından da yakından takip edilecek. (Mehmet TUNÇ)