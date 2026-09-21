ALANYA’NIN kültür ve sanat yaşamının önemli etkinliklerinden biri olan Palmeras Hotels 20. Uluslararası Alanya Caz Festivali, 17-20 Eylül tarihleri arasında Kızılkule Meydanı’nda gerçekleştirilen konserlerle tamamlandı. Festival boyunca Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden caz sanatçıları, Alanyalı sanatseverlerle buluştu. Festivalin son gününde ilk olarak Burçin Büke Quartet sahne aldı. Piyanist ve besteci Burçin Büke’nin liderliğindeki quartet, güçlü müzisyenliği ve kendine özgü yorumlarıyla cazseverlere müzik dolu bir akşam yaşattı. Gecenin finalinde ise dünya müziğinin güçlü kadın vokallerinden Grammy ödüllü Buika sahne aldı. Kendine özgü yorumu, güçlü sahne performansı ve farklı müzik türlerini harmanlayan tarzıyla izleyicilere unutulmaz bir konser sunan Buika, festivalin 20. yılına yakışan bir final gerçekleştirdi.

20. YIL PASTA KESİMİYLE KUTLANDI

Festivalin son gecesinde Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALTAV Başkanı ve Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın’ın katılımıyla 20. yıl özel pastası kesildi. Başkan Özçelik, festivalin bugüne ulaşmasında emeği geçen sanatçılara, organizasyon ekibine, destekçilere ve festivali dört gün boyunca takip eden Alanyalılara teşekkür etti. Başkan Özçelik, “Alanya’mızın kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olan Uluslararası Alanya Caz Festivali’nin 20. yılına hep birlikte tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dört gün boyunca birbirinden değerli sanatçıları Alanya’da ağırladık. Cazın farklı renklerini, farklı kültürlerden gelen sanatçıların eşsiz yorumlarıyla hep birlikte dinledik. Bu festival yalnızca bir müzik etkinliği değil; Alanya’nın sanatla, kültürle ve dünyayla buluştuğu çok özel bir organizasyon. 20 yıldır bu sahnede iz bırakan tüm sanatçılarımıza, festivale katkı sunan herkese ve her yıl olduğu gibi bu yıl da meydanları dolduran sanatseverlerimize teşekkür ediyorum. Alanya Belediyesi olarak kentimizin kültür ve sanat kimliğini güçlendiren etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Nice 20 yıllarda, nice güzel konserlerde yeniden buluşmak dileğiyle.” dedi.

DÖRT GÜN BOYUNCA CAZIN FARKLI RENKLERİ ALANYA’DA YAŞANDI

Festivalin 20. yılı kapsamında Kerem Görsev Trio, Önder Focan & Şallıel Bros “Funkbook” feat. Cansu N. Akarsu, The Puppini Sisters, Eylül Ergül, Latin Grammy ödüllü Kübalı piyanist Iván “Melon” Lewis & The Cuban Swing Express, Della Miles, Cem Tuncer All Star Band feat. Selen Beytekin, Dilek Sert Erdoğan ve Selen Gülün, Burçin Büke Quartet ve Buika gibi birbirinden değerli isimler sahne aldı. Festival kapsamında ayrıca cazın duayen isimlerinin bir araya geldiği Jazz Talks söyleşisi gerçekleştirildi. İzzet Öz’ün onur konuğu olduğu söyleşide Neşet Ruacan, Önder Focan, Cem Tuncer ve Selen Gülün caz üzerine değerlendirmelerde bulundu. İzzet Öz’ün arşivinden hazırlanan, dünya cazının önemli isimlerine ait 20 imzalı plağın yer aldığı özel sergi ve usta fotoğrafçı Aykut Usluteki’in fotoğraflarının yer aldığı sergide de festival alanında sanatseverlerle buluştu. Palmeras Hotels 20. Uluslararası Alanya Caz Festivali, dört gün boyunca müziğin farklı türlerini aynı sahnede buluşturarak Alanya’nın kültür ve sanat takviminde 20. yılına yakışır bir iz bıraktı.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN