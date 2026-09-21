ALKÜ bünyesinde faaliyet gösteren ALKÜ Uygulama Anaokulu, akademisyen rehberliğinde yürütülen eğitim süreçleri, uzman eğitim kadrosu ve oyun temelli öğrenme yaklaşımıyla 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılına başladı. Üniversitenin akademik birikimini okul öncesi eğitimle buluşturan anaokulu, çocukların güvenli, nitelikli ve bilimsel temellere dayalı bir ortamda gelişimlerini destekleyerek miniklerin keşif, öğrenme ve gelişim yolculuğuna eşlik ediyor. Uyum sürecinde öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla güven ilişkisi geliştirmeleri ve okul rutinlerine alışmaları amaçlandı. Böylece çocukların kendilerini güvende ve rahat hissedecekleri bir öğrenme ortamına geçiş yapmaları desteklendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve dil gelişimlerinin bütüncül biçimde ele alınmasına önem veriliyor. Değerler eğitimi kapsamında sevgi, saygı, sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerlerin günlük yaşam deneyimleri içerisinde kazanılması hedefleniyor.

ÜNİVERSİTE DESTEĞİYLE NİTELİKLİ EĞİTİM

ALKÜ bünyesinde faaliyet gösteren Uygulama Anaokulu, üniversitenin akademik bilgi birikimini ve bilimsel yaklaşımını okul öncesi eğitimle buluşturarak çocuklara nitelikli bir öğrenme ortamı sunuyor. Akademisyen rehberliğiyle yürütülen eğitim süreçlerinde çocukların gelişimleri bütüncül bir yaklaşımla takip edilirken, ailelerin de eğitim sürecine aktif katılımı destekleniyor. Böylece çocukların gelişimlerini destekleyen güvenli, bilimsel ve çocuk odaklı bir eğitim ortamı oluşturuluyor.

MERAK EDEN VE ÜRETEN BİREYLER YETİŞİYOR

ALKÜ Uygulama Anaokulunda eğitim süreçleri, çocukların aktif katılımını ve öğrenmeyi deneyim yoluyla gerçekleştirmelerini merkeze alıyor. Oyun, bilim, doğa, sanat, hareket, yabancı dil ve teknoloji alanlarını bir araya getiren etkinliklerle çocukların merak etmeleri, soru sormaları, keşfetmeleri ve üreterek öğrenmeleri destekleniyor. Bu süreçte çocukların yalnızca bilgi edinmeleri değil; merak, yaratıcılık, problem çözme, iletişim ve iş birliği gibi becerilerini geliştirmeleri de amaçlanıyor. Böylece çocukların kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine ve öğrenme süreçlerinde aktif rol almalarına olanak sağlayan bir eğitim ortamı oluşturuluyor.

GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ BİR ÖĞRENME ORTAMI

ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Şeker, yeni dönemde çocukların kendilerini güvende ve mutlu hissedecekleri, merak ve keşif duygularını besleyen bir eğitim ortamında öğrenmelerine eşlik etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Şeker, çocukların erken yaşlardan itibaren soru soran, araştıran, üreten ve problem çözme süreçlerine aktif katılan bireyler olarak gelişmelerini önemsediklerini belirterek oyun ve deneyim temelli öğrenmenin çocukların çok yönlü gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. ALKÜ Uygulama Anaokulu, üniversite güvencesinde sunduğu nitelikli eğitim ortamı, akademisyen rehberliği, uzman eğitim kadrosu ve çocuk merkezli öğrenme anlayışıyla 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında da miniklerin oyunla öğrenen, keşfeden ve geleceğe güvenle hazırlanan bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN