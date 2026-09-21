Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde okul güzergâhında bulunan Yekta Mall Kavşağı’nda meydana gelen motosiklet kazası, bölgedeki trafik güvenliği sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Kontrolsüz olduğu belirtilen kavşakta yaşanan kazada bir kişi yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Özellikle okulların açılmasıyla yaya ve araç hareketliliğinin arttığını belirten bölge sakinleri, kavşakta kalıcı güvenlik önlemi alınmasını istiyor.

OKUL GÜZERGÂHINDA TRAFİK ENDİŞESİ

Kavşağın öğrenciler ve veliler tarafından kullanılan bir güzergâhta bulunması, bölge sakinlerinin endişesini artırıyor. Sabah okula gidiş ve öğleden sonra çıkış saatlerinde araçlarla yayaların aynı noktada yoğunlaşması, kontrolsüz kavşaklarda sürücülerin hız ve geçiş önceliği konusunda daha dikkatli davranmasını gerektiriyor. Vatandaşlar ise yalnızca sürücü dikkatine bağlı bir sistem yerine, yaya ve taşıt hareketlerini düzenleyecek fiziksel ve elektronik tedbirlerin değerlendirilmesini talep ediyor.

MAHMUTLAR’DA SİNYALİZASYON TALEBİ YENİ DEĞİL

Mahmutlar’daki kavşak güvenliği daha önce de farklı noktalar üzerinden kamuoyunun gündemine gelmişti. Ağustos ayında Barbaros Caddesi ile Ahmet Yatmaz Caddesi’nin kesişiminde yaşanan bir kazanın ardından bölgedeki sinyalizasyon eksikliklerine ilişkin çağrı yapılmıştı. Daha eski bir örnekte ise Barbaros Caddesi ile Vatan Caddesi’nin kesiştiği noktadaki yoğunluk ve kazalar üzerine konu UKOME gündemine taşınmış, alınan kararın ardından kavşakta sinyalizasyon çalışması başlatılmıştı. Bu örnekler, trafik yoğunluğu oluşan kavşaklarda teknik inceleme ve UKOME süreci sonrasında sinyalizasyon düzenlemesine gidilebildiğini gösteriyor.

SİNYALİZASYON KARARI NASIL ALINIYOR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğünün görevleri arasında, UKOME Genel Kurulu tarafından karar alınan kavşaklarda sinyalizasyon sistemlerinin kurulması ve mevcut sistemlerde trafik akışına yönelik düzenlemelerin yapılması bulunuyor. Bu nedenle bir kavşağa trafik ışığı konulması talebinde yalnızca vatandaş başvurusu değil; trafik yoğunluğu, araç ve yaya hareketleri, yol geometrisi ve güvenlik ihtiyaçlarının teknik açıdan değerlendirilmesi de önem taşıyor. İncelemenin ardından gerekli görülmesi halinde konu ilgili ulaşım birimlerinin ve UKOME’nin karar sürecine taşınabiliyor.

TRAFİK IŞIĞI TEK SEÇENEK DEĞİL

Kavşak güvenliğinde uygulanabilecek önlemler yalnızca trafik ışığından ibaret değil. Teknik değerlendirmeye göre yaya geçitlerinin görünürlüğünün artırılması, yol çizgilerinin yenilenmesi, uyarı levhaları, hız düşürücü geometrik düzenlemeler, aydınlatmanın iyileştirilmesi ve sürücülerin kavşağa yaklaşırken görüşünü engelleyen unsurların giderilmesi gibi çözümler de kullanılabiliyor. Özellikle okul güzergâhlarında yaya geçişlerinin belirgin hale getirilmesi ve araç hızının kontrol altında tutulması, güvenli ulaşım açısından öne çıkan uygulamalar arasında yer alıyor.

BÖLGEDE YAYA VE ARAÇ HAREKETLİLİĞİ YOĞUN

Yekta Mall, Mahmutlar’daki Atatürk Caddesi üzerinde bulunuyor. Alışveriş merkezinin kendi kurumsal bilgilerinde tesisin 10 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösterdiği, bünyesinde market, mağaza, yeme-içme ve sosyal alanların bulunduğu belirtiliyor. Aynı bölgede konutların da yoğunlaşması, alışveriş ve günlük ihtiyaç hareketliliğiyle konut trafiğinin aynı ulaşım ağı üzerinde buluşmasına neden oluyor. Okul döneminde öğrenci ve veli hareketliliğinin de buna eklenmesi, kavşak ve yaya geçişlerinin güvenli biçimde düzenlenmesini daha önemli hale getiriyor.

VATANDAŞLAR KALICI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Son motosiklet kazasının ardından bölge sakinlerinin öncelikli talebi, Yekta Mall Kavşağı’nın ilgili kurumlar tarafından yerinde incelenmesi ve özellikle okul saatlerindeki trafik koşullarının değerlendirilmesi. Kavşağa doğrudan trafik ışığı kurulup kurulmayacağı teknik inceleme ve yetkili kurumların kararıyla netleşecek. Vatandaşlar ise yeni bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadan önce yaya ve araç güvenliğini artıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyor.