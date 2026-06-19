​Siz, kurban kesmenin o derin ve ince hassasiyetini gerçekten bilir misiniz?

​Bir hayvan eğer kesileceğini anladıysa, korkuyla bağırıyor ve can havliyle kaçmak istiyorsa; o kurban daha kesilmeden mundar ve ziyan olmuştur. Biz bu ibadetin asıl ruhunu, usulünü büyüklerimizden gördük. Rahmetli babamdan bilirim; kurbanın gözleri şefkatle bağlanır, duaları huşu içinde edilir, başı sevgiyle okşanırdı. Ve o kurban, sanki Allah’ın bir lütfu ve gücüyle, incitilmeden kendiliğinden teslimiyetle yatardı yere...

​Şimdikiler ise ne yazık ki hayvana can çekiştiriyor, eziyet ediyor. İşin ehli olmayan, eline hiç bıçak almamış acemiler kurban kesmeye kalkışıyor; ortaya çıkan görüntüler yürek sızlatıyor. Açıkça söylüyorum: Acemiler kurban kesmesin! Yazıklar olsun! Bu yapılan ibadet değil, resmen hayvanı telef etmektir.

​Kendine Lop Et, Muhtaca Kemik!

​Hazır bu konuyu açmışken, vicdanları sızlatan bir başka önemli noktaya daha değinmek istiyorum. Kurban eti dağıtırken, etin en güzel, en "lop" kısımlarını kendinize saklayıp, fakire fukaraya sadece kemik ayıranların kurbanı da benim nazarımda mundardır!

​Ne yazık ki çağımızda kurban eti ihtiyacı olanlara değil, sadece eşe dosta dağıtılır oldu. Oysa bu ibadetin asıl amacı, gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanları mutlu etmektir. O mutluluk da kapısına kemik dayayarak değil, ciddi ve doyurucu bir pay vererek olur.

​"El Alem Ne Der" Diye Din Olmaz!

​Unutmayın ki dinler; terbiye, edep, adap ve üslup için gelmiştir. Dinin asıl ve nihai amacı, insana "Önce insan ol!" demektir. "El alem ne der", "Kurban kesti desinler" diye ibadet yapılmaz, yapılmamalı. Din gösterişi kaldırmaz.

​Bir ibadeti yaparken önce senin kendi vicdanın o işi kabul edecek, ruhun rahat olacak. Kul hakkını, hayvan hakkını gözetmeden yapılan o göstermelik işlere, sırf itibar için girilen o zahmetlere yazıklar olsun!

​Madem dini bir vecibeyi yerine getirdiğinizi iddia ediyorsunuz, o zaman her şeyini usulüne, ruhuna, adaletine ve işin ehline göre yapacaksınız. Göstermelik dindarlıkla, eziyetle ve cimrilikle ibadet olmaz.

