ALANYA merkezde hizmet veren Ay’La Restaurant, modern konsepti ve eğlence programlarıyla özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Gündüzleri sakin atmosferiyle yemek ve kahve keyfi yapmak isteyenlere hitap eden mekan, akşamları ise müzik ve gösterilerle hareketleniyor. Mekanın eğlence programlarında dans gösterileri, oryantal şovlar ve darbuka performansları öne çıkarken, gecenin ilerleyen saatlerinde canlı müzik ve DJ performansları ile eğlence devam ediyor. Farklı müzik ve sahne performanslarının bir arada sunulduğu geceler, eğlenmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

ÖZEL GÜNLERİN ADRESİ

Ay’La Restaurant, yalnızca günlük buluşmalar için değil, doğum günü, yıl dönümü, arkadaş buluşmaları ve çeşitli özel gün kutlamaları için de tercih ediliyor. Modern dekorasyonu, yemek ve eğlenceyi bir arada sunan konseptiyle misafirlerine kutlamalarını daha renkli bir atmosferde gerçekleştirme imkanı sunuyor. Akşam saatlerinde müzik sesinin yükseldiği Ay’La Restaurant, yemek eşliğinde eğlenmek, sahne performanslarını izlemek ve özel günlerini kutlamak isteyenlerin Alanya’daki alternatif adresleri arasında yer alıyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi