​Fiyatların bizzat turistler tarafından bile eleştirildiği, aşırı pahalı bulunduğu bu sezonda onlarca esnaf ne yazık ki kepenk indirdi.

​Alanya, mevcut turist kapasitesinin çok üzerinde, binlerce dükkâna sahip bir ilçe haline geldi. Mantıken bakıldığında; her bir dükkâna günde ortalama 5 turist girse ve bunların 3’ü hiçbir şey almadan çıksa, bu tabloya hangi esnaf dayanabilir ki?

Dükkân sayısının azalması köklü bir çözüm mü, yoksa bir çöküşün habercisi mi? Bunu zaman gösterecek.

​Ancak yıllardır ısrarla söylediğim bir sözü burada yine tekrarlamak istiyorum: Çorap söküğü gibi yan yana, karşı karşıya açılan ve birebir aynı ürünü satan bu kadar dükkânın, mağazanın sektöre ne getirisi olabilir ki? Bu plansızlığın önlemi zamanında alınmalıydı.

Dükkân açmak marifet değildir; önemli olan o dükkânı ayakta tutacak sürdürülebilir bir gelirin olmasıdır.

​Pandemiden bu yana her sezon iflasın eşiğine gelen ya da batan esnafların durumu gerçekten içler acısı. Artık akıllı hareket etmek, ticareti bilmek gerekiyor. Vasıfsız, işten anlamayan kişilerin bilinçsizce iş yeri açması acilen kontrol altına alınmalı; sektörel lisans ve yeterlilik şartı getirilmelidir. Fiyat politikaları denetlenmeli ve turist-yerli ayrımı gibi çifte standartlara son verilmelidir.

​Şunu da asla akıldan çıkarmayalım: 90’lı, 2000’li yıllardaki o turizm kalitesi artık yok. Avrupalı cebinde Euro taşıyor ama Türkiye’yi hâlâ uygun fiyatlı bir destinasyon olduğu için tercih ediyor. Peki biz ne yapıyoruz? Kendi ülkesinde alabileceğinden çok daha pahalısını önüne koyuyoruz. Kimse aptal değil, herkes her şeyin farkında. İşte tam da bu yüzden turist artık çarşıya çıkmıyor; sadece "her şey dahil" oteline kapanıp, tatilini yapıp dönüyor.

​Elbette onca emekten ve masraftan sonra kepenk kapatılmasına insan olarak üzülüyorum. Ancak Alanya’da bu kontrolsüz gidişata artık "dur" deme zamanı geldi. Burası artık şirin bir ilçe değil, âdeta bir mega şehir... Unutmamak gerekir ki: Kuru kalabalık, turizm değildir!

​Artık bir silkelenin ve kendinize gelin. Sırf açmış olmak için, zarar edeceğiniz işlere soyunmayın.

​Saygılarımla...