ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna, kentte faaliyet gösteren meslek odalarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Tuna, bu kapsamda Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya ile Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan ve yönetimleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde Alanya’nın mevcut ulaşım yapısı, şoför ve minibüsçü esnafının sahada karşılaştığı ihtiyaçlar ile kent ulaşımının daha düzenli ve konforlu hale getirilmesine yönelik çözüm önerileri ele alındı.

“SAHADAKİ DENEYİM YOL GÖSTERİCİ OLACAK”

Alanya’ya yakışan bir ulaşım ağı oluşturulabilmesi için sektör çalışanlarının görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Tuna, şoför ve minibüsçü esnafının ulaşım sistemindeki sorunları her gün doğrudan gözlemlediğine dikkat çekti.

Tuna, “Şoför ve minibüsçü esnafımız ulaşımın ihtiyaçlarını her gün sahada görüyor. Çözüm önerilerini onların deneyimini dinleyerek oluşturacağız” dedi.

OKURCALAR’DAN GAZİPAŞA’YA ULAŞIM VURGUSU

Alanya’nın geniş bir coğrafyaya yayıldığını hatırlatan Tuna, ulaşım planlamasının yalnızca kent merkezi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Okurcalar’dan Gazipaşa’ya uzanan hatta, mahallelerle şehir merkezi arasındaki bağlantılarda ve havalimanına ulaşımda daha düzenli ve konforlu bir sisteme ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Ulaşım konusunun turizm sektörü açısından da büyük önem taşıdığını belirten Tuna, aynı zamanda işe gidip gelen çalışanlardan esnafa ve kentte yaşayan vatandaşlara kadar toplumun tüm kesimlerini doğrudan ilgilendirdiğini söyledi.

“KURUMLARI AYNI MASADA BULUŞTURACAĞIZ”

ALTSO’nun ulaşım yatırımlarını doğrudan gerçekleştiren bir kurum olmadığını hatırlatan Tuna, odanın kentteki kurumlar ve sektör temsilcileri arasında koordinasyon sağlanmasında rol üstlenebileceğini ifade etti.

Tuna, “ALTSO ulaşım yatırımlarını tek başına yapamaz; ancak ilgili kurumları aynı masada buluşturabilir. Sektör temsilcileriyle ihtiyaçları belirleyecek, çözüm önerilerini yetkili kurumlara taşıyacak ve sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

ULAŞIM İÇİN SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ

Kent ulaşımına yönelik projelerde masa başında alınacak kararların yanı sıra sahadaki deneyimin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Tuna, şoför ve minibüsçü esnafıyla kurulacak iletişimin çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Mustafa Tuna, ziyaretlerin sonunda Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan ve oda yönetimlerine görüşleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.